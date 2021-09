I migliori film in streaming diretti da Chris Columbus

News Cinema

Il regista di Mamma, Ho perso l'aereo e del primo Harry Potter compie oggi 63 anni. Eccovi i suoi cinque grandi successi in streaming.

Se John Hughes ha modellato col suo stile e la sua poetica la commedia americana degli anni ‘80, senza dubbio il suo “allievo” Chris Columbus lo ha fatto per quanto riguarda il decennio successivo. Con un'idea di messa in scena frizzante, piena di ritmo e adatta al grande pubblico - soprattutto quello per famiglie - il cineasta ha realizzato almeno tre tra i più grandi successi della storia del cinema hollywoodiano, che troverete ovviamente nei cinque film in streaming selezionati per celebrare i suoi 63 anni. Buona lettura.

I migliori cinque film in streaming diretti da Chris Columbus

Mamma, ho perso l’aereo

Mrs. Doubtfire

L’uomo bicentenario

Harry Potter e la Pietra Filosofale

Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo: il ladro di fulmini

Mamma, ho perso l’aereo (1990)

Mamma, ho perso l'aereo: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film

Uno dei successi più inattesi e folgoranti della storia del cinema. Mamma, ho perso l’aereo sfrutta le coordinate del cinema natalizio per bambini e adulti ribaltandole con un gusto sapido per la commedia corrosiva. Macaulay Culkin è strepitoso e inarrestabile protagonista di un film spassoso, che mette alla berlina l’istituzione familiare con gusto. Nel cast anche Joe Pesci, Catherine O’Hara, Daniel Stern e John Heard. Un film brillante e adatto a tutti, ma non semplicistico. Tutt’altro...Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

Mrs. Doubtfire (1993)

Probabilmente il capolavoro di Chris Columbus. Ancora una volta l’istituzione familiare viene presentata come un organismo in trasformazione, in cui il padre è “costretto” a cambiar sesso e trasformarsi nella tata Mrs. Doubtfire per poter stare coi figli. Robin Williams al suo meglio si prende la commedia sulle spalle e la trasforma in un vortice di trovate, lazzi, momenti di comicità unica. Sally Field e Pierce Brosnan completano un cast semplicemente perfetto, che contribuisce a fare del film un classico. Grande successo di pubblico e Oscar per il miglior trucco. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

L’uomo bicentenario (1999)

Chris Columbus chiama ancora Robin Williams come protagonista umanoide del suo film forse più personale e poetico. L’uomo bicentenario racconta la storia commovente di un essere umano che ha il solo difetto di essere “nato” sotto forma di androide. Momenti di grande emozione cinematografica in un film imperfetto ma vibrante, che spesso si dilunga o sbanda ma possiede scene assolutamente memorabili. Nel cast anche Sam Neill e Oliver Platt. La dimostrazione che Columbus è un cineasta con un cuore pulsante. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Harry Potter e la Pietra Filosofale (2001)

Harry Potter e la Pietra Filosofale: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Uno dei blockbuster più amati, redditizi e celebrati della storia del cinema contemporaneo. Dalla saga di J.K. Rowking Columbus adatta una trasposizione cinematografica sfavillante e briosa, che mette d’accordo critica e pubblico per un successo spaventoso. Harry Potter e la Pietra Filosofale diverte, intrattiene ed entusiasma nella messa in scena. Emma Watson e Daniel Radcliffe si confermano immediatamente divi di prima grandezza e regalano al primo capitolo della saga immensa la necessaria innocenza mista a quel tocco furbetto che male non fa. Tripudio, diventato subito un classico della fantascienza young-adult. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo: il ladro di fulmini (2010)

Il tentativo di ripetere il successo di Harry Potter non si ripete, almeno non nelle dimensioni, il che era ovviamente impossibile. Ma Columbus mette in Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo: il ladro di fulmini lo stesso entusiasmo fanciullesco, realizzando un prodotto visivamente molto curato e capace di intrattenere con gusto e intelligenza. Nel cast anche il ritrovato Pierce Brosnan, sempre amabile e affascinante anche lontano da James Bond. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.