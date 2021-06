I migliori film in streaming di Vincent D'Onofrio, il terrificante soldato-killer di Full Metal Jacket

News Cinema

Non solo il capolavoro di Stanley Kubrick per l'attore che compie oggi 62 anni. Ripercorriamo la sua carriera attraverso cinque titoli in streaming.

Basta una sola interpretazione per entrare di diritto nella storia del cinema? A Vincent D’Onofrio è capitato, e per una ragione ben precisa: a dirigerlo è stato il genio di Stanley Kubrick. Stiamo parlando ovviamente di Full Metal Jacket, capolavoro sulla Guerra del Vietnam in cui D’Onofrio interpreta la recluta “Palla di lardo”, una delle figure più controverse e terrificanti dell’intera filmografia dell’autore. Ma la carriera di D’Onofrio, che oggi compie 62 anni, non si è di certo limitata a questo titolo. I cinque film in streaming scelti per rendergli omaggio dimostrano come l’attore si sia ritagliato nel tempo un ruolo di caratterista molto ben definito e suggestivo. Oltre alle prove per il grande schermo vogliamo però segnalare anche la sua ottima interpretazione di Wilson Fisk alias Kingpin nella serie Netflix/Marvel Daredevil. Se ne avete l’occasione, recuperatela. Nel frattempo buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Vincent D’Onofrio

Full Metal Jacket (1987)

Il film definitivo sul Vietnam, una storia che si sdoppia per arrivare a testimoniare con incredibile profondità come il conflitto sia prima di tutto nella mente e nel cuore delle vittime che lo combattono. Prima parte geometrica e agghiacciante - quella che vede D’Onofrio regalarci una performance da leggenda - seconda esteticamente portentosa, che immerge i soldati in un inferno urbano senza precedenti. Full Metal Jacket è uno dei film narrativamente più rischiosi e sentiti di Stanley Kubrick. Non perfetto come altri suoi lavori, ma forse ancor più vibrante. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

The Cell - La cellula (2000)

Uno dei film visivamente più affascinanti e visionari di inizio millennio. Tarsem Singh mette in scena un canovaccio di storia in maniera portentosa, sfruttando scenografie, costumi, acconciature e luci in maniera spudorata e autoriale. In questo thriller/horror interpreta un serial-killer che nel viaggio mentale della protagonista Jennifer Lopez diventa demone multiforme e terrificante. The Cell - La cellula ipnotizza nella forma strabordante. Un viaggio visivo di enorme impatto cinematografico. Disponibile su CHILI.

Brooklyn’s Finest (2009)

Il poliziesco diretto da Antoine Fuqua dopo Training Day è una vera e propria discesa all’inferno per i protagonisti di un dramma livido e palpitante, forse il miglior film del’autore. Brooklyn's Finest racconta la lotta tra ordine criminalità in una serie di storie intrecciate dove i confini morali sono sfumati, confusi. Cast stratosferico: Ethan Hawke, Richard Gere, Don Cheadle, Wesley Snipes e molti altri per un film “maledetto”, una ballata livisa di grande impatto. Presentato al Festival di Venezia, folgorante noir contemporaneo. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Amazon Prime Video, NOW.

I Magnifici 7 (2016)

Il remake del classico con Yul Brinner e Steve McQueen concede a D’Onofrio di lavorare ancora con Fuqua ma soprattutto di essere parte di un cast di star composto dal protagonista Denzel Washington e da comprimari di lusso come Chris Pratt, Ethan Hawke, Peter Sarsgaard, Matt Bomer. Un western realizzato seguendo gli stilemi più classici del genere, con sequenze d’azione spettacolari e personaggi con archi narrativi ben delineati. Il divertimento è assicurato con I Magnifici 7 e D’Onofrio si impone con la sua presenza scenica. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Amazon Prime Video.

The Kid (2019)

Chiudiamo la carrellata su Vincent D’Onofrio con il western da lui diretto e interpretato (in un ruolo secondario). La nuova trasposizione cinematografica della storia di Pat Garrett e Billy the Kid viene messa in scena evidenziando il lato psicologico della vicenda e dei personaggi. Un western rarefatto e sinuoso, interpretato con grande cura da Dane DeHaan e ancora Ethan Hawke. Bell’esempio di genere che può diventare analisi di personalità complesse, di dinamiche mentali non semplici da definire. Regia pulita e molto attenta di D’Onofrio. The Kid è un film “piccolo” ma importante. Disponibile su akuten TV, CHILI, TIMVision, Amazon Prime Video.