I migliori film in streaming di Toni Collette

L'attrice australiana che compie oggi 49 anni è stata candidata all'Oscar per Il sesto senso. Eccovi cinque titoli in streaming che ha interpretato e che non dovreste perdere.

Vogliamo augurare buon compleanno all'australiana Toni Collette, attrice di grande talento che spegne oggi 49 candeline. Lanciata a livello internazionale dalla commedia di culto Le nozze di Muriel a metà anni ‘90, la Collette si è costruita una grande carriera da caratterista, recitando spesso a supporto di illustri colleghi protagonisti oppure all’interno di ensemble di grande rilievo. Un esempio? Il suo prossimo Nightmare Alley di Guillermo del Toro, dove recita insieme a Cate Blanchett, Bradley Cooper, Rooney Mara, Willem Dafoe, David Strathairn. Eppure non è stato grazie a un film che la nostra ammirazione nei confronti di Toni Collette si è trasformata in vero e proprio amore per il suo stile di recitazione: tale passaggio è avvenuto grazie alla miniserie Netflix Unbelievable, di cui è coprotagonista insieme all’altrettanto notevole Merritt Wever. Vi consigliamo assolutamente di recuperare lo show, uno dei migliori (e più importanti per il tema trattato) realizzati in questi anni. Tornando però al lavoro dell’attrice sul grande schermo, questi sono i cinque film in streaming scelti per mettere in risalto una carriera sontuosa e fatta di prove dal timbro emotivo estremamente variegato. Eccovi dunque il meglio dall’arte di Toni Collette. Buona lettura.

I migliori film in streaming interpretati da Toni Collette

The Sixth Sense - Il sesto senso

About a Boy - Un ragazzo

Little Miss Sunshine

Hereditary - Le radici del male

Cena con delitto - Knives Out

The Sixth Sense - Il sesto senso (1999)

Il grande e meritato successo dell’horror malinconico di M. Night Shyamalan vede Toni Collette interpretare una madre che non riesce a capire cosa non vada nel suo bambino Haley Joel Osment. Ad aiutarlo lo psicologo Bruce Willis, il quale aiuta il bambino a superare il trauma si saper dialogare con i fantasmi di persone defunte. Sceneggiatura magnifica, messa in scena autunnale e interpretazioni coordinate a puntino fanno di The Sixth Sense - Il sesto senso uno dei grandi film di culto di fine millennio. Arrivano sei nomination all’Oscar tra cui quelle per il miglior film, regia e sceneggiatura e attrice non protagonista, unica ottenuta fino ad ora dalla Collette. Ma siamo sicuri ne arriveranno altre...Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

About a Boy - Un ragazzo (2002)

La commedia esistenziale tratta dall’omonimo romanzo di Nick Hornby e diretta da Chris Weitz è una delle grandi sorprese di inizio millennio, un film pieno di personaggi interessanti e personalità complesse. Hugh Grant in forma smagliante fa coppia con il giovanissimo Nicholas Hoult, bambino che soffre nel vedere sua madre Toni Collette affetta da una grave forma di depressione. About a Boy - Un ragazzo diverte, commuove e fa riflettere nella maniera più salutare. Nomination all’Oscar all’adattamento per un film gentile e profondo. Una delle prove migliori della Collette come supporto per i protagonisti. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Little Miss Sunshine (2006)

Un cast di attori in stato di grazia per una commedia su una famiglia sull’orlo di una crisi di nervi che accompagna la piccoletta a un concorso di bellezza. Un road-movie dell’anima per un gruppo di personaggi indimenticabili, ognuno di essi complesso e sfaccettato. La Collette recita con Steve Carell, Greg Kinnear, Abigail Breslin e il “grande vecchio” Alan Arkin che vince l’Oscar come non protagonista, così come la sceneggiatura. Little Miss Sunshine è grande cinema indipendente, ispirato e commovente. Con un finale da inchino, all’insegna della libertà. Magnifico. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW, Disney +.

Hereditary - Le radici del male (2018)

Hereditary - Le Radici del Male: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Il primo horror di Ari Aster è un incubo visivamente impressionante, che lavora sul ritmo e sul dubbio con un’efficacia sconosciuta o quasi al genere contemporaneo. Un gruppo familiare terrificante, di cui Collette è Ape Regina accanto a un Gabriel Byrne molto efficace. Hereditary inquieta, soffoca e alla fine terrorizza. Ottima variazione sul tema che sfrutta al meglio la prova sopra le righe e febbrile della Collette, finalmente protagonista dopo qualche tempo. E strameritatamente. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Cena con delitto - Knives Out (2019)

Altro gruppo familiare a dir poco disfunzionale per un giallo-commedia di enorme successo. Rian Johnson allestisce un cast di grandissimi che comprende Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Christopher Plummer, Chris Evans, Ana De Armas, Michael Shannon e molti altri. Cena con delitto - Knives Out è un whodunit brioso e stracolmo di trovate divertenti, in cui la Collette interpreta un ramo “storto” di una famiglia ancor più storta. Nomination all’Oscar per la miglior sceneggiatura originale, si aspettano i sequel su Netflix. Ottimo cinema di intrattenimento. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW