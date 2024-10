I migliori film in streaming di Tim Robbins

News Cinema

Compie oggi 66 anni l'indimenticabile protagonista de Le ali della libertà. Celebriamo la sua carriera di attore e regista con cinque film in streaming.

Compie oggi 66 anni Tim Robbins, attore e regista che ha avuto un ruolo fondamentale nella Hollywood degli anni ‘80 e ‘90. Quando ha lavorato davanti alla macchina da presa è stato diretto da autori del calibro di Robert Altman (3 volte), Steven Spielberg, Brian De Palma, Clint Eastwood tanto per citare i più importanti. Come regista invece Robbins ha scelto la via dell’impegno, regalandoci almeno un dramma capace di scuotere l’opinione pubblica. Ecco i cinque film in streaming con cui vogliamo celebrare la carriera di Tim Robbins, che in questi ultimi tempi potete trovare nel cast della serie TV Silo, disponibile su Apple TV +. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati o diretti da Tim Robbins

Bull Durham - Un gioco a tre mani

Allucinazione perversa

Le ali della libertà

Mystic River

Dead Man Walking - Condannato a morte

Bull Durham - Un gioco a tre mani (1988)

La commedia sul mondo del baseball che lancia la carriera di Tim Robbins - e gli fa conoscere la sua compagna di una vita Susan Sarandon - viene scritta e diretta da Ron Shelton con una notevole attenzione all’alchimia tra i tre personaggi principali. Bull Durham - Un gioco a tre mani è ovviamente il film di Kevin Costner, affascinante e sornione nell’interpretare questo giocatore a fine carriera che decide di fare da chioccia al promettente ma squinternato lanciatore. Momenti di intensità emotiva coniugati a un sanissimo amore per il gioco. Nomination all’Oscar per la miglior sceneggiatura originale, grosso successo di pubblico, e anche la critica applaude. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Allucinazione perversa (1990)

Abbiamo selezionato lo sfortunato ma vibrante horror diretto da Adrian Lyne perché si tratta seriamente di uno dei film più terrificanti di quel periodo, un viaggio durissimo e viscerale nella psiche di un reduce di guerra soggiogato dai demoni del passato. Allucinazione perversa possiede creature da far invidia a Clive Barker o Guillermo Del Toro, scatena gli istinti primordiali del pubblico e garantisce momenti da brividi inseriti in una storia comunque molto ben costruita, quando non addirittura toccante. Nel cast anche una bravissima Elizabeth Peña. Titolo assolutamente da riscoprire. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Le ali della libertà (1994)

Le Ali della libertà: Il Trailer Ufficiale della versione restaurata in 4K - HD

Il lungometraggio che segna la carriera di Tim Robbins, quello che lo fa entrare definitivamente nel cuore del grande pubblico ma anche dei cinefili. ispirato dal racconto di Stephen King contenuto nella magnifica raccolta Stagioni diverse, Le ali della libertà viene diretto da Frank Darabont con attenzione precisa alla psicologia dei personaggi e alla potenza della storia. Magnificamente fotografato da Roger Deakins, il film ottiene e sorpresa sette nomination all’oscar tra cui miglior film, sceneggiatura e attore protagonista, un intenso Morgan Freeman. Bell’esempio di prison-movie con un cuore pulsante e un’anima epica. Commovente. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Mystic River (2003)

Mystic River: il trailer del film

Insieme agli altri protagonisti Sean Penn e Kevin Bacon, Robbins forma un trio di attori che eleva il film già straordinario di Clint Eastwood. La sceneggiatura di Brian Helgeland adatta splendidamente il romanzo di Dennis Lehane. Mystic River diventa opera completa, tragedia di spessore totale, anche grazie al supporto di Laura Linney e Marcia Gay Harden. Uno dei capolavori del cineasta, che regala l’Oscar a Sean Penn e quello come non protagonista a Robbins. Nei cinque film più belli del nuovo millennio. Senza alcun dubbio. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Netflix, Amazon Prime Video.

Dead Man Walking - Condannato a morte (1995)

Passiamo ora al Tim Robbins Regista, alla sua direzione sofferta ma mai melodrammatica di Susan Sarandon e Sean Penn che si sfidano a colpi di bravura in una storia di colpa e redenzione ambientata nel braccio della morte. Dead Man Walking - Condannato a morte contiene una verità nella messa in scena che questo tipo di film raramente mostrano: nessun giudizio, nessuna redenzione, soltanto la verità delle azioni e dei sentimenti. Oscar come miglior attrice protagonista, nomination al protagonista e a Robbins come regista. Candidature strameritate. Dimostrazione dell’intelligenza di un artista completo, schierato, desideroso di raccontare i lati oscuri del presente in cui viviamo. Disponibile su CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video.