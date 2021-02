I migliori film in streaming di Neil Jordan, regista di culto negli anni '80 e '90

News Cinema

L'autore de La moglie del soldato e Intervista col vampiro compie domani 71 anni. Ecco i suoi migliori cinque film in streaming.

Anche se la sua vena creativa sembra purtroppo essersi esaurita da tempo Neil Jordan rimane uno dei nostri cineasti preferiti. Perché ciò che è riuscito a realizzare con i suoi film migliori negli anni ‘80 e ‘90 è grande, grandissimo cinema. Pochissimi altri autori hanno posseduto lo sguardo personale e spiazzante di Jordan: il suo gusto per una narrazione asimmetrica e per un’idea di fantastico decadente ha portato a dei capolavori indimenticabili. Purtroppo non è disponibile in streaming il suo secondo film In compagnia dei lupi (1984), affascinante e spaventosa creatura fantastica che celebra la visionarietà del cineasta. I cinque film in streaming che abbiamo selezionato raccontano comunque di un autore poliedrico, capace di raccontare in profondità l’animo umano, anche quello maggiormente nascosto dietro le pieghe del dolore. In particolare uno di questi cinque titoli ha rappresentato per noi un’esperienza cinematografica indimenticabile: andando avanti nell’articolo probabilmente capirete quale...Buona lettura

Cinque capolavori diretti dal grande Neil Jordan

Mona Lisa

La moglie del soldato

Intervista col vampiro

Michael Collins

Fine di una storia

Mona Lisa (1986)

Che noir affascinante e malinconico è questo! La storia di amicizia struggente e verissima tra il tozzo autista Bob Hoskins e la dolce prostituta Cathy Tyson si dipana dentro le coordinate del genere. Eppure Mona Lisa è anche qualcos’altro, o meglio qualcosa di più: uno studio di caratteri, un’elaborazione di atmosfere che ti entra sotto pelle, ti affascina e di provoca dolore allo stesso tempo. Sontuosa la prova di Hoskins, vincitore della Palma d’Oro a Cannes e candidato all’Oscar. Un caratterista come nessun altro per un film come pochissimi altri. Nel cast anche un grandioso Michael Caine. Disponibile su Amazon Prime Video.

La moglie del soldato (1992)

Una storia che si sdoppia, che spiazza e commuove, che racconta di come possa nascere un legame fortissimo anche tra opposti, che si tratti di religione, idee politiche, sesso. La moglie del soldato è un capolavoro di introspezione e di originalità, dipinge ritratti umani unici eppure vicinissimi a noi. La malinconia nello sguardo di Stephen Rea lo rende capace di una delle prove d’attore più sensibili della storia del cinema, così come lo è del resto il thriller politico di cui è protagonista. Oscar per la sceneggiatura originale a Jordan, e se sulla sua strada non avesse incontrato Gli spietati di Clint Eastwood avrebbe strameritato anche la statuetta per il miglior film e la regia. Questo è il film che vale una carriera, quello per cui verrai ricordato per sempre. Disponibile su Chili, TIMVision.

Intervista col vampiro (1994)

L’adattamento cinematografico del libro di Anne Rice rappresenta un "mostro” produttivo e artistico unico. Film ad altissimo budget con una star collaudata come Tom Cruise e un’altra allora in enorme ascesa come Brad Pitt, Intervista col vampiro nell’anima rimane invece un’opera personalissima, dallo spleen elegante e decadente, dalle atmosfere indecifrabili. Una non-storia che serve per raccontare sensazioni, dolore eterno, figure immortali e sofferenti. L’esordio di una giovanissima Kirsten Dunst a formare un trio di succhiasangue come non se ne sono mai visti, e probabilmente mai se ne vedranno più. Che film folle e incredibile, oggi sarebbe impossibile rifarlo con gli stessi sottotesti e lo stesso erotismo soffuso. Dietro la confezione prestigiosa il guizzo geniale di Jordan spunta sempre...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

Michael Collins (1996)

Michael Collins: il trailer del film

Il biopic dedicato al rivoluzionario irlandese che combatté nella guerra civile rappresenta il tentativo di Jordan di fare cinema mainstream e politico allo stesso tempo. Portato sulle spalle da un Liam Neeson portentoso, Michael Collins possiede l’epica del grande spettacolo e l’intimismo del dramma personale. Non sempre tutto è miscelato alla perfezione - Julia Roberts è ad esempio davvero fuori ruolo - ma Jordan sa comunque come arrivare al cuore dello spettatore in più di una maniera. Quando poi hai a supporto attori come Alan Rickman, Brendan Gleeson, Ian Hart e tutti gli altri, ecco che non puoi fallire. Leone d’Oro a Venezia e Coppa Volpi a Neeson. Grande spettacolo, con un’anima sinceramente rivoluzionaria. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Fine di una storia (1999)

L’audacia narrativa e il calore umano di Graham Greene vengono portate sul grande schermo in una trasposizione fedele ed elegante, carica dei sentimenti che due protagonisti d’eccezione come Julianne Moore e Ralph Fiennes riescono a veicolare. Fine di una storia fonde melodramma e spy-story con eleganza e malinconia, magnificamente incorniciato dalla fotografia di Roger Pratt. Fine di una storia è un grande esempio di cinema letterario che diventa sguardo personale e raffinato. Uno dei migliori film di Jordan, che rispetta un grande scrittore come Greene e al tempo stesso riesce a fare un film molto personale. Chapeau. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes.