I migliori film in streaming di Judd Apatow

Il popolare autore di commedie compie oggi 54 anni. Cinque titoli in streaming per celebrare un talento che mira alla risata quanto alla verità di personaggi e storie.

Compie oggi 54 anni Judd Apatow, uno degli autori di commedie tra i più lungimiranti e sensibili dell'odierno panorama cinematografico americano. Sempre attento alla definizione psicologica dei suoi protagonisti, Apatow nei suoi film ama costruire trame e personaggi che calzino a pennello con gli attori che sceglie di dirigere, quasi sempre comici dall’abilità consumata e con una visione personale di cosa significhi far ridere il pubblico. Dopo una carriera gloriosa da produttore e sceneggiatore - c’è lui dietro serie TV di culto come Freaks and Geeks e Girls - Apatow è passato dietro la macchina da presa più o meno quindici anni fa, centrando una serie di grandi successi al botteghino alternati con opere personali, spesso autobiografiche, capaci sempre e comunque di connettere lo spettatore comune con i problemi e le caratteristiche delle figure che ha messo in scena. Ecco i cinque film in streaming migliori che Apatow ha fino a oggi diretto, buona lettura.

Cinque film in streaming diretti da Judd Apatow

40 anni vergine (2005)

L’esordio dietro la macchina da presa si rivela immediatamente un grande successo di pubblico. 40 anni vergine si basa principalmente sull'interpretazione spudorata e virtuosistica di Steve Carell, mattatore per contrappasso nel ruolo di un uomo timido e imbranato. È il cast di supporto a fare da contorno pepato: Seth Rogen, Paul Rudd, Elizabeth Banks, Catherine Keener e la moglie Leslie Mann. Un film scatenato, irriverente ma con momenti di grossa umanità. Nel puro segno di Apatow. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Molto incinta (2007)

Il maggiore successo commerciale fino a oggi di Apatow è anche il primo vero ruolo da protagonista per Seth Rogen, che dopo una notte spericolata con Katherine Heigl si trova a dover gestire la futura paternità. Molto incinta affronta il tema importante con una libertà comica assoluta, il che non significa assolutamente superficialità, tutt’altro. Come sempre il film centra l’obiettivo di divertire raccontando anche molte verità contemporanee. Protagonisti e cast di supporto impagabili. Successo meritato per un film spassoso e pungente. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Funny People (2009)

A nostro avviso il miglior film diretto da Apatow, una riflessione sincera e profonda su cosa significhi far ridere la gente per professione, su quali sono le responsabilità e il fardello morale di un comico. Un Adam Sandler in grandissimo spolvero dipinge un personaggio in chiaroscuro seriamente efficace, magnifico ritratto psicologico in bilico tra dramma e commedia. Seth Rogen, Jonah Hill, Leslie Mann ed Eric Bana perfetti a supporto. Funny People non incontrò del tutto il favore del pubblico ma merita assolutamente di essere visto o rivisto. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Questi sono i 40 (2012)

Questi sono i 40: Il trailer italiano del film di Judd Apatow

Finalmente Apatow mette in primo piano la bravissima moglie Leslie Mann, protagonista insieme a Paul Rudd di un quadro familiare chiaramente autobiografico ma anche spassoso, toccante e pieno di verità. Questi sono i 40 intrattiene in maniera assolutamente intelligente, fa sorridere riguardo argomenti di tutti i giorni, che poi sono la base fondante della nostra vita. Un altro film di genere molto sincero e capace di far riflettere, testimonianza precisa dell’intelligenza del cineasta e della sua sensibilità. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Un disastro di ragazza (2015)

Amy Schumer in versione straripante e incontenibile si confronta con Bill Hader in una commedia romantica tutta contemporanea, ambientata in una New York verissima e cinica come solo questa città sa essere. Un disastro di ragazza contiene momenti radicalmente esilaranti e altri che invece raccontano della psicologia frammentata e incerta della bravissima protagonista. Nel cast anche una grande Tilda Swinton, Brie Larson e LeBron James. Un film di culto che ha conquistato il boxoffice americano. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.