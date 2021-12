I migliori film in streaming di John Malkovich, magnifico istrione in bilico tra serio e faceto

News Cinema

Il grande interprete de Le relazioni pericolose, candidato due volte all'Oscar, compie oggi 68 anni. Cinque titoli in streaming per ricordare una carriera a dir poco originale.

Almeno fino alla metà degli anni ‘90 John Malkovich è stato un nome imprescindibile per il grande cinema d’autore, sia americano che europeo. A testimoniarlo collaborazioni preziose come quelle che l’attore ha sviluppato con autori del calibro di Robert Benton, Michelangelo Antonioni, Wim Wenders, Woody Allen, Manoel De Oliveira, Liliana Cavani, Jane Campion. Oltre ovviamente i registi dei cinque film in streaming che abbiamo scelto per rendere omaggio all’attore che oggi compie 68 anni. Col tempo poi Malkovich ha scoperto anche il divertimento di diventare un caratterista ed esplorare il cinema di genere volto all’intrattenimento più esplicito. E anche in questo caso ha prodotto interpretazioni notevoli e lungometraggi talvolta di qualità notevole. Due titoli a dimostrarlo: Nel centro del mirino (1993) di Wolfgang Petersen, per cui ha ottenuto la sua seconda nomination all’Oscar come miglior attore non protagonista, oppure Il giocatore (1998) di John Dahl dove si produce in una magnifica partita a poker finale con Matt Damon. Senz’altro indugio lasciamovi dunque all’opera e all’arte di John Malkovich, uno dei grandi istrioni del nostro tempo. Buona lettura.

Cinque grandi film in streaming interpretati da John Malkovich

L’impero del sole

Le relazioni pericolose

Il tè nel deserto

Changeling

Burn After Reading - A prova di spia

L’impero del sole (1987)

Uno dei film più personali e importanti di Steven Spielberg, un capolavoro sottovalutato e potentissimo che parla di infanzia perduta nell’orrore della Seconda Guerra Mondiale. tratto dal romanzo autobiografico di James G. Ballard, L’impero del sole vede protagonista un giovanissimo Christian Bale e a supporto principale un Malkovich mellifluo e ipnotico, in una delle sue interpretazioni più ambigue e riuscite. Sei nomination all’Oscar ma clamorosamente non quelle per film e regia. Anche il pubblico non lo ha amato quanto altri film di Spielberg, ma a nostro avviso rimane un’opera fondamentale per capire in pieno questo autore. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Le relazioni pericolose (1988)

Un film di svolta nella carriera di Malkovich, che dimostra di poter essere grande protagonista con una prova di eleganza e sottigliezza inusitate. L’attore duetta con Michelle Pfeiffer e la titanica co-protagonista Glenn Close al massimo delle potenzialità attoriali che possiede. Il risultato è perfetto, ineluttabile. Diretto da uno Stephen Frears tagliente e calibratissimo, Le relazioni pericolose è uno dei più grandi adattamenti della storia del cinema. Arrivano tre Oscar e tante altre nomination, ma clamorosamente non quelle per miglior regia e attore protagonista. Errori grossolani, imperdonabili. Capolavoro di rigore che sa ancora oggi raggelare il pubblico. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Il tè nel deserto (1990)

Bernardo Bertolucci sceglie Malkovich per affiancarlo a una grandiosa Debra Winger. L'adattamento cinematografico del testo di Paul Bowles diventa uno spettacolo visivo sontuoso, grazie anche alla fotografia di Vittorio Storaro. Il tè nel deserto è letteratura che diventa cinema, un film ricercato e vibrante nelle immagini, interpretato con grandezza assoluta dai protagonisti. Il calore dell’estetica di questo film è tra le cose più riuscite dell’autore di Ultimo tango a Parigi. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video.

Changeling (2008)

Changeling: Il Trailer Italiano Ufficiale del film con Angelina Jolie e John Malkovich

Dopo aver recitato con Clint Eastwood in Nel centro del mirino, Malkovich si fa dirigere dal grande autore in un dramma in costume che vede protagonista Angelina Jolie alla miglior interpretazione della sua carriera. Ispirato da una storia vera avvenuta negli anni ‘30, Changeling è fotografato in maniera splendida e malinconica da Tom Stern. Film fluido e autunnale, uno dei migliori e meno riconosciuti di Eastwood. Con momenti di cinema da muto inchino. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Burn After Reading - A prova di spia (2008)

Burn After Reading - A prova di spia: Trailer del nuovo film dei fratelli Coen, con Brad Pitt e George Clooney

Chiudiamo la carrellata su Malkovich con la sua spassosa collaborazione cin i fratelli Coen grazie a uno dei loro lungometraggi maggiormente diretti verso la commedia slapstick. Ovviamente alla loro maniera. Burn After Reading - A prova di spia è una parodia folle dello spy-movie in cui giganteggia un cast composto da Frances McDormand, George Clooney, Brad Pitt, Tilda Swinton, Richard Jenkins e molti altri. Un film libero e soavemente folle, in cui Malkovich sprigiona tutta la sua classe d’attore. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video, NOW.