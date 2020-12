I migliori film in streaming di James Mangold, grande "artigiano" di Hollywood

News Cinema

Abbiamo scelto cinque film in streaming di James Mangold che oggi compie 57 anni. L'autore di Logan ha affrontato in carriera svariati generi.

Vogliamo augurare oggi buon compleanno a James Mangold, cineasta che negli ultimi anni sta dimostrando di essere uno dei nomi più affidabili della Hollywood contemporanea. Il suo approccio “classico” ai vari progetti realizzati ha infatti denotato una sempre maggiore attenzione a una sceneggiatura solida, accompagnata dalla scelta di una messa in scena il più possibile epica e lineare. Confrontatosi con i generi piú disparati - dal western al dramma, dal film biografico al cinecomic - Mangold ha dimostrato di essere l’ultimo vero “artigiano” dei nostri tempi, nel senso migliore del termine. Un po’ quello che è stato Ron Howard a partire dagli anni ‘80, tanto per adoperare un termine di paragone importante per testimoniare la qualità del lavoro di questo cineasta. Festeggiamo dunque i suoi 57 anni raccontandovi i suoi migliori film in streaming. Buona lettura.

I migliori film in streaming diretti da James Mangold

Cop Land (1997)

Dopo aver esordito con il dramma indipendente Dolly’s Restaurant, già al secondo film Mangold dimostra di sapere gestire un cast d’eccezione composto da Sylvester Stallone, Robert De Niro, Harvey Keitel, Ray Liotta ed altri. Cop Land è un crime-movie di enorme intensità emotiva, preciso nella progressione narrativa e anti-spettacolare nel miglior senso del termine. Ai momenti più drammatici si accompagna una tensione palpabile, abilmente costruita anche con i silenzi e le allusioni. Una delle migliori prove d’attore di Sly, che avrebbe meritato maggiore attenzione cosí come il film stesso. Da rivedere e riapprezzare. Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, NOW TV.

Ragazze interrotte (1999)

Notevole introspezione psicologica e lavoro sulle interpretazioni per questo dramma tutto al femminile, claustrofobico e febbrile. Ragazze interrotte racconta la fragilità, la complessità e il coraggio della mente umana con momenti di cinema intimo, doloroso, appassionato. Più della protagonista Winona Ryder alla fine a risplendere è la spalla Angelina Jolie, giustamente premiata con l'Oscar come miglior attrice non protagonista. Uno dei film di culto degli anni ‘90, amato ancora oggi. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Quel treno per Yuma (2007)

Il remake del classico western è a nostro avviso il punto di svolta nella carriera di Mangold: il cineasta infatti si confronta con l’epica, col mito del genere e capisce di poterlo padroneggiare con mestiere e profondità. Quel treno per Yuma diventa spettacolo arioso, complesso, esaltante da vedere. Christian Bale e Russell Crowe recitano al loro meglio per restituire al film la necessaria ambiguità ma soprattutto il dovuto carisma. Un lungometraggio di solidità impressionante, su cui si poggia una messa in scena calibrata a puntino. Uno dei migliori due, tre western del millennio. Disponibile su Chili, Infinity, TIMVision.

Logan - The Wolverine (2017)

Il capolavoro di Mangold è un western crepuscolare travestito da film di supereroi. L’operazione post-moderna è talmente ben organizzata da trascendere però entrambi i generi e diventare un ibrido cinematografico di bellezza stordente. Il percorso del trio di protagonisti verso il loro destino è delineato con una precisione psicologica e una potenza emotiva inusitati. Lo spessore tragico che Hugh Jackman e Patrick Stewart donano a Wolverine e a Xavier merita di essere annoverato tra le grandi prove d’attore dei nostri tempi. Logan contiene il meglio del cinema di Mangold, con in più un’anima disperata e uno sguardo innovativo al cinema di supereroi. Film maestoso. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Infinity, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Le Mans ‘66 - La grande sfida (2019)

Esaltazione dello spirito di competitività e della forza del singolo al servizio di una storia magnificamente scritta e interpretata al meglio ancor ada Bale e da Matt Damon. Le Mans ‘66 - La grande sfida è un film sportivo che riesce a farsi spettacolo classico, rappresentazione d’epoca che dipinge caratteri di un tempo. Ammirevole anche il cast di contorno, su tutti un Jon Bernthal sempre più carismatico ed efficace. Arriva la nomination all’Oscar come miglior film dell’anno, pienamente meritata. Film d'altri tempi: quelli migliori. Disponibile su Rakuten TV, Chili, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW TV.

Come avrete sicuramente notato manca dalla cinquina Quando l’amore brucia l’anima, biopic dedicato a Johnny Cash con un enorme Joaquin Phoenix e una Reese Witherspoon che vinse l'Oscar come miglior protagonista per la sua interpretazione di June Carter. Un film irruento ed emozionante, ma anche ondivago e fin troppo calibrato sulla performance dei due protagonisti. Alla fine abbiamo preferito i titoli sopra elencati.