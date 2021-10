I migliori film in streaming di Guy Pearce, volto del grande noir contemporaneo

News Cinema

Il protagonista di Memento e L.A. Confidential compie oggi 54 anni. Ecco cinque dei suoi migliori titoli in streaming.

Dedichiamo oggi la nostra attenzione cinefila al talento di Guy Pearce, attore britannico che compie oggi 54 anni. Poliedrico e capace di coprire ruoli anche molto diversi tra loro per psicologia e prestanza fisica, Pearce ha dimostrato la sua bravura attraverso i generi più disparati. Lanciato da una commedia di culto a metà anni ‘90 - troverete il titolo tra i prossimi cinque film in streaming scelti per rendergli omaggio - l’attore ha lavorato in alcuni dei più importanti noir dei nostri tempi. Pearce non ha mai fatto troppa distinzione tra ruoli da protagonista e parti di appoggio comunque dotate di spessore drammatico. Ed è con lo stesso criterio che abbiamo deciso di raccontare la sua carriera grazie ai titoli sotto elencati. Buona lettura.

Cinque film di culto in streaming interpretati da Guy Pearce

Priscilla, la regina del deserto

L.A. Confidential

Memento

The Hurt Locker

The Rover

Priscilla, la regina del deserto (1994)

Il road-movie australiano diretto da Stephan Elliott si trasforma in una commedia scatenata che vede protagoniste tre drag-queen attraversare il deserto per andare a conoscere il figlio di una di loro. Accanto a un Pearce frizzante magnifiche prove anche per Hugo Weaving e la leggenda Terence Stamp. Priscilla, la regina del deserto è una commedia perfetta, fantasiosa e commovente. Oscar per i migliori costumi per un classico del genere. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

L.A. Confidential (1997)

Adattamento cinematografico di due romanzo di James Ellroy, L.A. Confidential vede Pearce recitare il ruolo del poliziotto fin troppo onesto, che si confronta coi colleghi Russell Crowe, Kevin Spacey, James Cromwell. Sceneggiatura da Oscar così come la non protagonista Kim Basinger per un noir elegante e torbido, confezionato con grande classe da Curtis Hanson. Ottimo prodotto di genere che merita un posto d’onore nella storia del cinema degli anni ‘90. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Memento (2000)

Il primo cult-movie di Christopher Nolan vede Pearce uomo senza memoria cercare l’assassino di sua moglie in una storia che si dipana all’indietro per raccontare un personaggio tragico e maledetto. Memento è il primo grande noir postmoderno, geniale e scarnificato nella messa in scena. Carrie-Anne Moss e Joe Pantoliano sono gli altri protagonisti di un lungometraggio che si aggiudica le nomination all’Oscar per il montaggio e l’adattamento (è tratto da un cortometraggio). Inizia l’era Nolan...Disponibile su Apple Itunes.

The Hurt Locker (2009)

The Hurt Locker: Trailer del film diretto da Kathryn Bigelow

Pearce è protagonista della prima, magnifica e tesissima sequenza del grande film di guerra diretto da Kathryn Bigelow. The Hurt Locker segue la compulsione del protagonista Jeremy Renner nel fare il proprio dovere. Un’opera ricca di tensione drammatica e psicologie al limite, che racconta la guerra da dentro, e mostra come è difficile liberarsene. Oscar strameritati per film, regia e sceneggiatura. Anche Anthony Mackie e Ralph Fiennes nel cast. Cinema doloroso e potente. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix.

The Rover (2014)

The Rover: Trailer ufficiale italiano - HD

Con quel David Michod che lo aveva già diretto nel magnifico Animal Kingdom, Pearce realizza un film post-apocalittico rarefatto e durissimo, una perla disperata che secondo noi avrebbe meritato molta più attenzione. The Rover è cinema di confine, sia geografico che emozionale, un viaggio verso il nulla in cui i personaggi si perdono ancor prima di trovare una qualsiasi meta. Robert Pattinson e Scoot McNairy assecondano un Pearce gigantesco, alla miglior prova della sua carriera. Lungometraggio lancinante e bellissimo. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.