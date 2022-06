I migliori film in streaming di Chris "Captain Amerita" Evans

News Cinema

L'icona del MCU compie oggi 41 anni. Ecco i cinque film in streaming che lo hanno resto una star anche fuori dall'universo della Marvel.

Facciamo oggi gli auguri di buon compleanno alla mega-star Chris Evans, che di candeline ne spegne 41. Il ruolo di Captain America abbracciato ormai più di dieci anni fa l’ha portato ad essere uno degli attori più amati di tutto il mondo, mietendo successi di cassetta incredibili all'interno del cosiddetto Marvel Cinematic Universe (MCU). Nei cinque film in streaming selezionati per rendergli il nostro tributo non potevamo dunque non mettere almeno uno dei cinecomic della Major, mentre gli altri quattro titoli svariano dalla fantascienza al thriller alla commedia, confermando una certa versatilità dimostrata da Evans e il suo desiderio di giocare col suo stato di icona non prendendosi troppo sul serio. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Chris Evans

Sunshine (2007)

Entrato a far parte dell’enorme cast dello sci-fi post-apocalittico diretto da Danny Boyle, Evans ripaga la fiducia con una prova stratificata e sottile, ottimo componente della partita a scacchi giocata anche da Cillian Murphy, Rose Byrne e molti altri. Sunshine non ottiene il successo che avrebbe meritato, poiché si tratta di un lungometraggio con un cuore pulsante e doloroso, una storia d’amore per l’umanità davvero coinvolgente con un finale da lacrimoni. Assolutamente da riscoprire. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Scott Pilgrim vs. the World (2010)

Scott Pilgrim vs. the World: il trailer del film

Nella scatenata commedia diretta da Edgar Wright e ispirata dal fumetto di culto Evans interpreta il fidanzato bullo e gradasso sfoderando una presenza scenica non comune, tanto di fare di Scott Pilgrim vs. the World una sorta di trampolino di lancio. Michael Cera e Mary Elizabeth Winstead sono i protagonisti di un film ispirato e divertentissimo, stracolmo di trovate visive e musicali. Un calderone di citazioni e fascinazioni impossibile da non amare. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Captain America: Il primo vendicatore (2011)

Captain America: Il primo vendicatore: il nuovo trailer italiano del film

Abbiamo selezionato il cinecomic da cui tutto è partito per Evans. Diretto dallo specialista in spettacoli robusti Joe Johnston, Captain America: Il primo vendicatore possiede tutte le carte in regola per lanciare il supereroe nell’universo che gli compete. Hayley Atwell, Stanley Tucci e un cattivissimo Hugo Weaving chiudono il cast di un blockbuster annunciato solido e ben strutturato, con scene altamente spettacolari. Un war-movie nell’anima, ma con effetti speciali da cinecomic. Ibrido di lusso. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Disney +.

Snowpiercer (2013)

Snowpiercer: Il trailer italiano ufficiale del film - HD

Un altro fumetto di culto, un regista ispirato come Bong Joon-Ho, un cast che comprende tra gli altri Tilda Swinton, Jamie Bell e il mai dimenticato John Hurt. Snowpiercer diventa immediatamente oggetto di culto, un tour de force visivo e narrativo con un’ambientazione soffocante e un’atmosfera disperata. Finale asfissiante ed enigmatico per un film originale, non scontato anche nei suoi difetti. Evans come protagonista sfodera la sua miglior prova in carriera. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

Cena con delitto - Knives Out (2019)

Cena con Delitto - Knives Out: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Altro cast di lusso per il whodunit più celebrato dei nostri tempi. Cena con delitto - Knives Out viene diretto da Rian Johnson in maniera libera e sbarazzina. Il resto lo fa un gruppo d’attori in stato di grazia: Daniel Craig, Toni Collette, Christopher Plummer, Jamie Lee Curtis, Ana De Armas, Michael Shannon, Lakeith Stanfield e molti altri. Ci si diverte un mondo a cercare di capire chi è il colpevole. Nomination all’oscar per la sceneggiatura originale. Attesi due sequel per Netflix. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.