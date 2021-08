I migliori film in streaming di Cameron Diaz

News Cinema

La star di Tutti pazzi per Mary e Charlie's Angels compie oggi 49 anni. Eccovi cinque titoli in streaming per ripercorrere la carriera.

Anche se ormai più o meno ufficialmente ritirata (non gira un film dal 2014), Cameron Diaz rimane ancora oggi una delle attrici più amate dal pubblico. Soprattutto quello che a cavallo tra i due millenni l’ha vista diventare una star incontrastata della commedia o dell’action comunque condito di ironia. Dall’esordio di The Mask, in cui recitava accanto a uno scatenato Jim Carrey, la Diaz ha inanellato una serie di successi di pubblico che nella maggior parte dei casi hanno trovato anche il consenso della critica. In pochi anni ha sfoderato prestazioni anche sorprendenti, quando si è confrontata con generi e ruoli lontani dalla commedia stessa. Tra le due performance più riuscite vogliamo ricordare ad esempio quelle prodotte in Essere John Malkovich (1999) di Spike Jonze o Vanilla Sky (2001) di Cameron Crowe, tanto per citare due titoli comunque notevoli che però non sono entrati nella cinquina di film in streaming selezionata per celebrare l’attrice che oggi compie 49 anni. Noi onestamente speriamo di rivederla un giorno sul grande schermo, eppure intanto la sua filmografia ci basta e avanza per continuare ad apprezzarla. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Cameron Diaz

Il matrimonio del mio migliore amico

Tutti pazzi per Mary

Ogni maledetta domenica

Charlie’s Angels

Gangs of New York

Il matrimonio del mio migliore amico (1997)

Diretta da quel P.J. Hogan che qualche tempo prima aveva realizzato il cult-movie Il matrimonio di Muriel, questa commedia è uno dei titoli mainstream più “scorretti” e corrosivi di fine millennio, con una Julia Roberts scatenata nell'intento di rovinare il giorno più importante del suo amico del cuore. Interpretato anche da uno spassoso Rupert Everett, Il matrimonio del mio migliore amico conferma il talento comico della Diaz e la lancia definitivamente nell’Olimpo del genere. Un classico che non invecchia mai. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Tutti pazzi per Mary (1998)

Tutti Pazzi Per Mary: La scena della zip incastrata

I fratelli Farrelly al loro meglio nella commedia di culto di fine millennio, un connubio di romanticismo e comicità grossolana praticamente irresistibile. Ben Stiller e Matt Dillon si dimostrano perfetti alfieri per la protagonista Cameron Diaz, il cui ciuffo pettinato a imbrillantinato diventa immediatamente storia del cinema di genere. Tutti pazzi per Mary fa ridere a crepapelle in più di una sequenza, e incontra un clamoroso consenso di pubblico. La Diaz diventa senza mezzi termini la regina della commedia scorretta. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

Ogni maledetta domenica (1999)

Ogni maledetta domenica: il trailer del film

Primo vero ruolo da antipatica nel film sportivo di Oliver Stone, che mette in scena il football come fosse una battaglia sul campo e non poteva essere altrimenti. Ogni maledetta domenica ha un comandante shakespeariano in Al Pacino, alfieri di lusso in Dennis Quaid, Jamie Foxx, Aaron Eckhart e tutti gli altri. Grande cinema testosteronico e appassionato, con momenti di enorme spessore drammatico come il celeberrimo monologo. Il suo lo fa ancora oggi. Eccome se lo fa...Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, TIMVIsion, Amazon Prime Video.

Charlie’s Angels (2000)

Una delle migliori commedie d’azione dei nostri tempi, frizzante, piena di trovate divertenti e assolutamente spettacolare. La Diaz si trova in perfetto affiatamento con Drew Barrymore e Lucy Liu. McG dirige Charlie’s Angels con levità e notevole senso del cinema di genere. Scene pirotecniche e comparsate da antologia come quella del grande Bill Murray. Uno spettacolo per gli occhi, leggero e pienamente soddisfacente. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Gangs of New York (2002)

Gangs of New York: Il trailer italiano del film

Chiamata da Martin Scorsese a recitare accanto a Leonardo DiCaprio e Daniel Day-Lewis, la Diaz viene onestamente fagocitata dalla grandezza di quest’ultimo. Ma ciò nonostante rimane il fregio di aver partecipato a un colossal sanguigno e infuocato, lavorando con un autore capace di esprimere il suo meglio anche in un film squilibrato e dalle troppe anime. La battaglia iniziale è leggenda della Settima Arte. Gangs of New York ottenne dieci nomination all’Oscar, nemmeno un premio. Almeno la statuetta per il protagonista era sacrosanta...Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video.