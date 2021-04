I migliori film in streaming di Anya Taylor-Joy, nuova "Scream Queen" ma non solo...

News Cinema

La protagonista della serie di successo La regina degli scacchi compie oggi 25 anni. Vogliamo celebrarne il talento con i suoi migliori titoli in streaming.

Pur essendo arrivata sul grande schermo “soltanto” nel 2016, Anya Taylor-Joy può già essere considerata a buon diritto la nuova “Scream Queen” del cinema mondiale. L’attrice nata a Miami che oggi compie 25 anni (buon compleanno!) grazie a una serie di titoli di culto, diventati in almeno un paio di casi anche grossi successi commerciali, si è imposta come nuova icona del thriller/horror contemporaneo. Salvo poi iniziare a diversificare le sue scelte artistiche e ottenere eclatanti successi in altri generi: basta pensare alla serie Netflix La regina degli scacchi, che le ha recentemente regalato premi come il Golden Globe e lo Screen Actors Guild. In attesa di vederla in progetti attesissimi come Last Night in Soho di Edgar Wright, The Northman di Robert Eggers e soprattutto Furiosa di George Miller - prequel del suo osannato Mad Max: Fury Road - eccovi i film in streaming che hanno fatto di Anya Taylor-Joy una delle migliori attrici emergenti di oggi. Buona lettura.

Cinque film interpretati da Anya Taylor-Joy

The Witch

Split

Amiche di sangue

Glass

Emma

The Witch (2016)

The Witch: Il trailer italiano del film - HD

L’esordio al cinema della Taylor-Joy non potrebbe essere più folgorante. L’horror in costume di Robert Eggers spaventa come nessun altro film ha saputo fare in anni recenti, immerge lo spettatore in un’atmosfera soffocante e paranoica, sospende la logica della mente grazie a una narrazione e a una messa in scena formidabili. The Witch dimostra che l’horror ha ancora qualcosa da dire a livello di cinema d’autore, sa come trascendere il genere stesso ed elevarsi ad arte. La protagonista è semplicemente perfetta così come il cast di supporto. Almeno tre o quattro sequenze sono da storia del cinema. Imperdibile. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Split (2017)

Split: Nuovo trailer italiano del film - HD

Il thriller psicologico diretto da M. Night Shyamalan consente alla Taylor-Joy di esplorare in maniera assolutamente contemporanea il ruolo della “vittima”, regalandole una performance stratificata e complessa. Dominato da un James McAvoy davvero terrificante, Split si rivela uno dei titoli di genere maggiormente acclamati di questi anni, divertente nelle trovate e seriamente spaventoso quando lo psicopatico protagonista cambia personalità. Il pubblico ha risposto alla grande. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Amiche di sangue (2017)

Amiche di sangue: Il trailer Ufficaile Italiano del film - HD

Thriller rarefatto e scioccante, che si poggia interamente o quasi sull’alchimia sorprendente tra la Taylor-Joy e Olivia Cooke. Amiche di sangue racconta molto, moltissimo dello stato mentale della gioventù contemporanea, mettendo in scena l’orrore che si cela dietro le mura domestiche con lucidità e notevole senso del genere. Un film “malato” ed asfissiante per due interpreti davvero azzeccate. A suo modo un horror della mente da valutare con molta attenzione. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Glass (2019)

Glass: Il Nuovissimo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Il crossover di Split e Unbreakable porta personaggi e situazioni su un altro livello, sorprendendo con alcune scelte narrative ed estetiche che confermano come M. Night Shyamalan non intenda mai ripetere se stesso, al contrario preferisce tentare di ampliare i discorsi sul genere e sulla società che ha sempre portato avanti nei suoi film. Glass si confronta con questioni morali e sociali di primo piano, e la Taylor-Joy diventa testimone primaria di uno scontro tra Bene e Male che va oltre lo status dei personaggi per espandersi a quello di un tessuto sociale ormai solo apparenza di stabilità e benessere. Film molto complesso e affascinante, anche nelle sue imperfezioni. Assolutamente da apprezzare. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Emma (2020)

Emma: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

La nuova rivisitazione cinematografica del classico letterario di Jane Austen consente alla Taylor-Joy di costruire scena dopo scena una figura femminile frizzante, spiritosa, perfetta per il suo stile di recitazione altolocato. Emma si rivela una delle sorprese dell’anno, diretto con freschezza e sapienza dalla fotografa esordiente Autumn de Wilde. Un film ottimamente concepito che permette all’attrice di esplorare nuovi campi al di fuori di quelli già ampiamente dominati. E con più che discreto successo, in quanto arriva la nomination al Golden Globe come miglior attrice comica. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, TIMVision, NOW.