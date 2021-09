I migliori film in streaming di Adam Sandler, comico che dovremmo prendere (più) sul serio...

News Cinema

Compie oggi 55 anni il protagonista di Ubriaco d'amore e Diamanti grezzi. Eccovi i nostri cinque titoli in streaming del cuore dell'attore.

Per circa un paio di decenni, quelli a cavallo tra questo millennio e il precedente, è stato uno dei dominatori del boxoffice americano. Negli ultimi tempi il suo accordo con Netflix lo ha trasformato in una delle punte di diamante della piattaforma. Eppure quando si parla di Adam Sandler molto raramente gli viene attribuito lo status che merita. E non parliamo soltanto della capacità di produrre guadagni e intrattenere il pubblico magari meno esigente in fatto di commedia. Anche se dobbiamo ammettere che per qualche tempo non gli sono capitati ruoli in grado di valorizzarne le capacità - e magari neppure se li è cercati troppo - rimane il fatto che Adam Sandler negli anni ha realizzato alcuni lungometraggi capaci di rivelarci un interprete sottile e preciso nel far trasparire la vita interiore dei suoi personaggi, venandola di una malinconia in alcuni casi anche poetica. Insomma, tutto questo per dire quanto l’attore che compie oggi 55 avrebbe meritato in qualche occasione ben altra attenzione da parte della critica, questione di cui speriamo i cinque film in streaming qui sotto di convincano. Buona lettura.

Cinque film in streaming che mostrano il vero talento di Adam Sandler

Ubriaco d’amore

Spanglish

Funny People

The Meyerowitz Stories

Diamanti grezzi

Ubriaco d’amore (2002)

Chiamato da Paul Thomas Anderson appena dopo l’exploit di Magnolia, Sandler diventa protagonista di una delle commedie romantiche più originali e poetiche della storia del cinema contemporaneo. Ubriaco d’amore viene costruito interamente o quasi su di lui, personaggio fuori dagli schermi, introverso e trattenuto ma capace di esplodere in grandi momenti emotivi. Accanto una Emily Watson deliziosa, con a supporto il “villain” da leggenda Philip Seymour Hoffman: il duello finale tra i due è semplicemente perfetto e spassoso. Miglior regia al Festival di Cannes e nomination al Golden Globe per Sandler. Anche quella all’Oscar non avrebbe di certo sfigurato...Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Spanglish (2004)

Spanglish: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Una famiglia all’apparenza perfetta che vede incrinare le proprie certezze borghesi quando arriva una cameriera avvenente e coraggiosa. Sandler interpreta un padre di famiglia che scopre di essere infelice accanto alla moglie Tea Leoni. Paz Vega chiude un triangolo sorprendente per una commedia familiare tutt’altro che scontata. Diretto dal grande James L. Brooks (Oscar per Voglia di tenerezza, Qualcosa è cambiato) Spanglish è un film molto sentito e venato di amarezza, che vede nel proprio cast anche l’intramontabile Cloris Leachman. Uno dei migliori titoli interpretati dall’attore. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Netflix.

Funny People (2009)

Il film forse più personale nella filmografia di Adam Sandler, realizzato insieme a un cineasta sensibile e mai scontato quando si tratta di commedia come Judd Apatow. Funny People propone una riflessione sul mestiere di attore comico decisamente non scontata, che rappresenta la solitudine dietro la maschera e le incertezze che questa molto spesso cela. Accanto a Sandler un impagabile Seth Rogen, a supporto Jonah Hill, Leslie Mann e Eric Bana. Bel film il quale non ha avuto il successo che avrebbe meritato. Troppo personale per il grande pubblico? Probabilmente...Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

The Meyerowitz Stories (2017)

The Meyerowitz Stories: Il trailer italiano del film - HD

Uno spaccato familiare newyorkese borghese, se vogliamo anche vagamente intellettuale e spocchioso eppure a tratti davvero irresistibile. Piccole incomprensioni, il peso di una figura paterna di successo e dedita al giudizio, un rapporto complesso con il fratello Ben Stiller: dopo anni di commedie pecorecce Adam Sandler torna a un cinema più riflessivo grazie a The Meyerowitz Stories e centra pienamente il bersaglio. Un film molto ben orchestrato da Noah Baumbach, che possiede nel proprio cast anche i notevolissimi Emma Thompson, Dustin Hoffman e la sempre sottovalutata Elizabeth Marvel. Uno dei migliori lavori del regista di Il calamaro e la balena e Storia di un matrimonio. Disponibile su Netflix.

Diamanti grezzi (2019)

Diamanti grezzi: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Il film dell’indiscutibile consacrazione drammatica con una prova “alla Sandler” sopra le righe, infiammata, vorticosa, elettrizzante. Il mercante di pietre preziose protagonista di Diamanti grezzi conferma la forza attoriale di un interprete al centro di una storia folle diretta dai fratelli Safdie. Cinema viscerale e prezioso, convulso ma mai confuso. Accanto a un Sandler da nomination all’Oscar anche Idina Menzel, Kevin Garnett e un ritrovato Eric Bogosian. Da vedere col cuore in gola, ne vale assolutamente la pena. Uno dei migliori drammi/noir metropolitani dei nostri tempi. Disponibile su Netflix.