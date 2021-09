I migliori film in streaming dell'icona Keanu Reeves

News Cinema

Il mitico protagonista di Matrix e Point Break compie oggi 57 anni. Eccovi cinque titoli in streaming che lo hanno resto una star amata dal pubblico di tutto il mondo.

Compie oggi 57 anni l’icona del cinema d’azione e fantascienza Keanu Reeves, l’attore che probabilmente più di ogni altro ha scritto la storia del cinema di genere contemporaneo. Senza mai prendersi troppo sul serio, film dopo film, Reeves ha costruito una filmografia impressionante, costellata di film di culto oltre che ovviamente di enormi successi al botteghino. Va ricordato comunque che l’interprete non è stato soltanto una macchina da successi di cassetta: in carriera ha collaborato anche con autori del calibro di Bernardo Bertolucci (Piccolo Buddha), Richard Linklater (A Scanner Darkly) e Gus Van Sant (Belli e dannati). Alcuni altri li trovate nei cinque film in streaming selezionati per raccontare una carriera entusiasmante. In attesa ovviamente di Matrix 4 e John Wick 4...Buona lettura.

Point Break - Punto di rottura (1991)

Probabilmente ancora oggi il film di culto della regista premio Oscar Kathryn Bigelow (The Hurt Locker, Zero Dark Thirty). L’action movie tesissimo che vede protagonista l’agente infiltrato nella banda di surfisti che svaligiano banche è un prodotto perfetto per il suo tempo, adrenalinico e sincopato. Reeves contro Patrick Swayze si presenta come un duello cinematografico virile e sexy, che incanta ed esalta il pubblico di mezzo mondo. Film da vedere per una serata all’insegna del cinema d’evasione nerboruto e “maschio”. Ma la Bigelow ha fatto di molto meglio in seguito di Point Break...Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, NOW.

Dracula di Bram Stoker (1992)

Chiamato dal titanico Francis Ford Coppola a interpretare Jonathan Harker, Reeves si trova a duettare con attori di talento purissimo quali Gary Oldman e Winona Ryder. Il Dracula di Bram Stoker lascia esplodere la visionarietà dell’autore di Apocalypse Now in un tripudio di trovate che inneggiano alla storia del cinema, dal muto alla galleria di effetti speciali e trucchi. Un film sontuoso nella forma, palpitante nel romanticismo del vampiro e della sua amata Mina. Tre premi Oscar tecnici per un’opera ancora oggi appassionante e d’avanguardia. Quando il cinema mainstream aveva ancora una visione personale e disposta a rischiare...Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video, NOW.

Speed (1994)

L’action scatenato di Jan de Bont si trasforma immediatamente in una delle sorprese del botteghino americano e internazionale. E a buon diritto, perché Speed si rivela un thriller serrato e magnificamente organizzato, teso e avvincente nelle scene d’azione. Accanto a Reeves la neo-star Sandra Bullock e un “villain” d’eccezione come il mai dimenticato Dennis Hopper. Due Oscar tecnici e l’approvazione totale di critica e pubblico. Altro exploit per Reeves. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Disney +.

Matrix (1999)

Il capolavoro di fantascienza distopica che ha segnato una generazione e fatto avanzare la storia del cinema di genere elevandolo a cinema d’autore. le sorelle Wachowski costruiscono un impianto visivo innovativo e incredibile su una storia perfettamente cadenzata. Matrix è un film che non invecchia, incredibilmente contemporaneo e insuperato a livello estetico. Il secondo capitolo possiede una sequenza finale portentosa, il terzo invece è solo una confusa conclusione superficialmente spettacolare. Peccato. L’originale vince quattro premi Oscar. Nel cast Laurence Fishburne e Carrie-Anne Moss. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

John Wick 2 (2017)

Invece del primo capitolo (a nostro avviso piuttosto sopravvalutato) abbiamo scelto il secondo episodio poiché la messa in scena di Chad Stahelski si sublima in una visione dell’azione rarefatta e sorprendente, adoperando le dominanti cromatiche a livello espressionista. John Wick 2 infatti si rivela e con pieno merito un enorme successo di pubblico, e anche la critica apprezza. Uno sparatutto di lusso, ficcante e pieno di trovate estetiche preziose. Anche il terzo episodio segue le direttive di questo, e non fallisce. Ammirevole prodotto di genere, con un’idea di cinema precisa e vincente. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play.