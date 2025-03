I migliori film in streaming del premio Oscar Marion Cotillard, nel cast di Lee Miller

News Cinema

L'attrice francese recita insieme a Kate Winslet nel biopic dedicato alla celebre fotografa. Ecco i suoi film in streaming che ammiriamo maggiormente.

Dal momento che compare accanto a Kate Winslet nel biopic Lee Miller che arriva nelle sale italiane questa settimana, abbiamo deciso di focalizzare i nostri consueti cinque film in streaming sulla carriera dell’attrice premio Oscar Marion Cotillard. Buona lettura.

Nemico pubblico (2009)

Dopo aver già partecipato a Big Fish di Tim Burton, la Cotillard continua la sua carriera hollywoodiana con un altro dei grandi cineasti contemporanei, ovvero Michael Mann. Nel ruolo dell’amante di Johnny Depp/John Dillinger l’attrice offre una prova appassionante e sensuale, che la rende perfetto contraltare per il carismatico protagonista. Nemico pubblico è un crime-movie rarefatto e spigoloso, che vede un enorme Christian Bale nel ruolo di Neal Purvis e un cast di contorno che prevede anche Billy Crudup, David Wenham, Jason Clarke, Lili Taylor e molti altri. Cinema di spessore e visione personale un connubio espresso da Mann sempre al suo massimo. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, NOW.

Inception (2010)

Altra partecipazione di lusso nel film di fantascienza di Christopher Nolan che sbanca i botteghini di tutto il mondo e arriva a un passo dall’Oscar come miglior film. Eroina tragica di una storia d’amore spezzettata col protagonista Leonardo DiCaprio, la Cotillard regala a Inception quella sostanza melodrammatica di cui aveva bisogno oltre il fragore della messa in scena. Elliot Page, Tom Hardy, Cillian Murphy, Joseph Gordon-Levitt e tutti gli altri membri del cast condividono con gli spettatori un puzzle mentale e cinematografico entusiasmante, un giocattolo da gustare tutto d’un fiato per due ore piene di cinema realizzato al massimo delle sue possibilità. Irruento e stilizzato. Notevole. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

Un sapore di ruggine e ossa (2012)

Tornata in patria per lavorare con Jacques Audiard, la Cotillard regala al cineasta una delle prove più emozionanti e mature della sua carriera. È lei il cuore pulsante ed emozionante di Un sapore di ruggine e ossa, dramma livido che vede come coprotagonista un roccioso ed altrettanto efficace Matthias Schoenaerts. Prima parte senza dubbio superiore alla seconda, ricca di spunti e vibrante di emozioni. La sequenza dell’incidente è destinata a rimanere impressa nella memoria di chiunque abbia visto questo bellissimo film. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Rai Play.

Due giorni, una notte (2014)

Diretta con la solita adesione realistica da Luc e jean-Pierre Dardenne, la Cotillard sviluppa una figura femminile fragile e insieme fortissima che la porta a ottenere la sua seconda nomination all’Oscar come miglior attrice protagonista, sette anni dopo la statuetta vinta per La Vie en Rose (non disponibile in streaming). Due giorni, una notte è un dramma a sfondo sociale che vede nel cast anche il fido, potente Olivier Gourmet e Fabrizio Rongione. Momenti di cinema che stringono il cuore grazie a un personaggio che lotta contro i propri limiti e la propria malattia in maniera accanita e verissima. Uno dei migliori lavori dei cineasti, il che è davvero tutto dire. Meritevole di plauso cinefilo. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Annette (2021)

I duetti con il coprotagonista Adam Driver sono senza dubbio la cosa più entusiasmante di questo melodramma infuocato diretto da Leos Carax. Messa in scena strabordante alla solita maniera del cineasta francese, personaggi al limite della macchietta che però non scadono mai nella stessa. Momenti di cinema poderosi, i quali anche quando cadono di stile sanno arrivare al cuore dello spettatore. Insomma, Annette è come sempre un'invenzione cinematografica di Carax che bisogna esperire prima che comprendere o peggio ancora giudicare. A noi in fondo è piaciuto molto, pur con le sue trovate talvolta irritanti. Ma questo è il cinema di una storia che non scende mai a compromessi. Prendere o lasciare. E noi senz’altro prendiamo. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes.