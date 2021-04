I migliori film in streaming del grande "villain" Michael Rooker

News Cinema

Compie oggi gli anni uno dei più amati caratteristi americani, visto in Guardiani della galassia e Henry - Pioggia di sangue. Eccovi i suoi cinque film in streaming più riusciti.

Se c’è un volto che abbiamo amato odiare in questi ultimi decenni, ebbene è quello dell’istrione Michael Rooker. Abbonatosi fin dall’esplosivo esordio di Henry - Pioggia di sangue a ruoli da “villain”, l’attore che oggi compie 66 anni si è costruito una carriera più che prestigiosa sviluppando molte varianti di tale “tipo fisso”, tanto da poterlo proporre in generi diversi tra loro come ovviamente il thriller ma anche la commedia, il dramma di impegno civile e addirittura la fantascienza. Alla fine molte sono state le sue collaborazioni eccellenti, in quanto in carriera è stato chiamato da registi di tutto rispetto come John Sayles, Oliver Stone o George A. Romero, tanto per citare alcuni che non hanno diretto i cinque film in streaming scelti per rendergli omaggio. Eccovi dunque quello che a nostro avviso è il meglio della carriera cinematografica di Michael Rooker. Buona lettura.

Henry - Pioggia di sangue (1987)

Henry - Pioggia di sangue: Trailer della versione restaurata

Il cult-movie “maledetto” di John McNaughton segna l’esordio di Rooker al cinema in una prova d'attore tanto malata quanto perfetta per il tono del film e la psicologia devastata del protagonista. Nonostante quello che ne pensa Nanni Moretti (ricordate Caro diario?) Henry - Pioggia di sangue è uni dei film indipendenti americani più radicali degli anni ‘80, un viaggio all’inferno scandito con precisione orribile e devastante. Da vedere se avete voglia di una serata per stomaci forti e lungometraggi che vi mettono a dura prova. In ogni senso. Disponibile su Amazon Prime Video.

Mississippi Burning - Le radici dell'odio (1988)

Mississippi Burning - Le radici dell'odio: Il Trailer Ufficiale del Film

Ruolo di contorno per Rooker in uno dei film più importanti del decennio, un atto d’accusa durissimo, sincero e assolutamente non edulcorato contro l’America razzista del Sud rurale. Non per nulla è stato diretto da un britannico come Alan Parker. Mississippi Burning si regge sulle prove straordinarie di Gene Hackman, Willem Dafoe e Frances McDormand a supporto. Una pagina tragica della storia degli anni ‘60 messa in scena con la necessaria durezza. Un film come oggi non se ne fanno più. Nomination all’Oscar per film, regia, attore e attrice non protagonista tra le altre. Disponibile su NOW.

Giorni di tuono (1990)

Finalmente un ruolo non (completamente) negativo per Rooker, acerrimo rivale in pista del protagonista Tom Cruise. Diretto da un grande artigiano quale era Tony Scott, Giorni di tuono è uno dei migliori film sulle corse d’auto, scandito con precisione nella narrazione e realizzato col giusto ritmo. A supporto Nicole Kidman e il solito, efficacissimo Robert Duvall. Prova di spessore drammatico per Rooker, una delle migliori della sua carriera. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Il collezionista di ossa (1999)

Un altro ruolo di supporto per Rooker gli consente di recitare insieme a un altro ”mostro sacro” come Denzel Washington. Diretto con mano sicura e ottimo senso del thriller da Peter Hyams, Il collezionista di ossa si rivela uno spettacolo di genere molto ben confezionato e avvincente nella trama. Ispirato dal best-seller di Jeffery Deaver, uno dei migliori film sulla caccia ai serial-killer dei nostri tempi. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Guardiani della galassia (2014)

Guardiani della Galassia: Trailer italiano ufficiale - HD

E infine il suo amico e regista prediletto James Gunn lo chiama nello scatenato cinecomic della Disney/Marvel per un ruolo congeniale alle qualità istrioniche di Rooker. Il personaggio di Yondu calza a pennello all’attore che sciorina nei due film del franchise performance spesso capaci di rubare la scena ai protagonisti. Guardiani della galassia è un successo enorme, forse addirittura inaspettato nelle proporzioni, e di certo possiede quella libertà funambolica che manca a molti, troppi altri prodotti della Major...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Disney +.