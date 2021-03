I migliori film in streaming dedicati al poker

News Cinema

Abbiamo selezionato cinque film in streaming in cui il più famoso gioco d'azzardo è protagonista assoluto.

Il poker si presta incredibilmente bene per essere immortalato dal cinema, come i cinque film in streaming scelti dimostreranno ampiamente. Oltre al fascino “proibito” del gioco d’azzardo l'appeal sta soprattutto nel duello psicologico tra due o più contendenti. A pensarci bene molte partite di poker nel corso degli anni sono state girate un po’ alla maniera dei film di Sergio Leone, con abbondanza di tensione narrativa e primissimi piani volti ad evidenziare lo stato dei personaggi. Ci teniamo a precisare che non abbiamo inserito nella cinquina la mitica partita a poker in cui Paul Newman truffa Robert Shaw ne La stangata (il film è fondamentalmente un heist-movie) oppure il bellissimo Regalo di Natale di Pupi Avati, purtroppo non disponibile in streaming in Italia. I cinque film scelti sono comunque notevoli, interpretati da attori di altissimo livello e almeno in un caso degni a nostro avviso di rivalutazione. Buona lettura.

Cinque film in streaming dedicati al poker

Cincinnati Kid

Maverick

Il giocatore - Rounders

Le regole del gioco - Lucky You

Molly’s Game

Cincinnati Kid (1965)

Il culto di Steve McQueen al servizio di un regista poliedrico e fin troppo sottovalutato come Norman Jewison. Cincinnati Kid è un dramma che si dipana intorno al tavolo rotondo e ha come protagonisti coloro che attraverso le carte definiscono la propria esistenza. Con un gran bel finale a sorpresa e un’atmosfera polverosa che perfettamente si addice al tono del film. Nel cast anche mostri sacri come Edward G. Robinson, Ann-Margret e Karl Malden. Da rivedere ogni volta col groppo in gola. Disponibile su Chili.

Maverick (1994)

Oltre la tetralogia di Arma Letale il regista Richard Donner e la star Mel Gibson ci hanno regalato questa commedia western irriverente e scatenata, che si conclude con una partita di poker assolutamente irresistibile. Maverick è il meglio del cinema d’intrattenimento puro anni ‘90, con un protagonista simpatico guascone e un gruppo di comprimari di assoluto valore come Jodie Foster, Alfred Molina, James Coburn e James Garner. Ci si diverte, si passa una gran bella serata in spensieratezza ed è tutto quello che si deve chiedere a un film del genere. Il suo lo fa eccome. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Il giocatore - Rounders (1998)

Uno dei migliori film sul gioco d’azzardo e la sua dipendenza. Un Matt Damon ancora a inizi carriera è protagonista di un dramma che racconta anche la quotidianità dei giocatori, delle bische lontane dai riflettori sfavillanti. Rounders possiede nel proprio cast prezioso anche Edward Norton, John Malkovich, John Turturro, Gretchen Mol e Famke Janssen. Un film elegante e malinconico che possiede grandiosa sequenza finale di battaglia tra psicologie al tavolo da gioco. Diretto da un John Dahl in grande spolvero, un film che non ha ottenuto il successo che meritava. Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, NOW TV.

Le regole del gioco - Lucky You (2006)

Diretto da un grande artigiano come Curtis Hanson, che non ha mai ottenuto la considerazione che strameritava, Le regole del gioco - Lucky You è un prodotto onestissimo che adopera il poker per raccontare il rapporto travagliato tra un figlio e il padre con cui non parla da anni. Tra sale sfavillanti di hotel di Las Vegas e una colonna sonora da sballo - l'apertura con Bruce “The Boss” Springsteen è davvero magnifica - Lucky You scorre che è un piacere, comandato da un Eric Bana più efficace del solito, accompagnato da Drew Barrymore e il solito, carismatico Robert Duvall. Assolutamente da rivalutare, è buon cinema di genere. A alla fine commuove pure, ecco...Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

Molly’s Game (2017)

Invece di un film sui giocatori di poker Aaron Sorkin mette al centro della storia la donna che organizza le partite, gestendo il gioco alla sua maniera e con le sue regole. Una Jessica Chastain più ruvida del solito ma lo stesso assolutamente convincente è la protagonista di Molly’s Game, tratto da una storia vera riscritta dall’autore/regista per raccontare un altro personaggio in chiaroscuro, e per mettere in scena ancora una volta l’America e le sue contraddizioni rappresentate nella persona del singolo cittadino. Un film scritto magnificamente, interpretato anche da Idris Elba, Kevin Costner, Michael Cera. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.