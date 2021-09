I migliori film in streaming dedicati al mondo della danza in ogni sua forma

News Cinema

Da Fred Astaire e Ginger Rogers a Il cigno nero: cinque film in streaming che racontano cosa può significare la danza per un essere umano.

Dedichiamo oggi il nostro approfondimento a quei film in streaming che hanno portato sul grande schermo la disciplina della danza, in tutte le sue forme. Opere anche radicalmente diverse tra loro non soltanto nel genere ma in particolar modo nel tono: film che hanno raccontato di gioia, passione, sacrificio e addirittura ossessione associati a chi pratica la danza a livello professionale. Senza perdere altro tempo eccovi dunque i titoli che a nostro avviso hanno fatto amare al grande pubblico il mestiere per nulla scontato del ballerino o della ballerina. Buona lettura.

Cinque film in streaming dedicati al mondo della danza

Follie d’inverno

Saranno famosi

Flashdance

Billy Elliot

Il cigno nero

Follie d’inverno (1936)

Non potevamo che partire dai classici, ovvero dalla coppia di ballerini più famosa e celebrata della storia del cinema americano. Anche se la storia di Follie d’inverno rimane poco più di un canovaccio, è esattamente quanto basta a Ginger Rogers e Fred Astaire per scatenarsi in alcune delle scene di danza più belle mai viste sul grande schermo, immortalati dal magnifico bianco e nero della Hollywood degli anni ‘30. Diretto dal grande George Stevens (Un posto al sole, Il gigante), il sesto film della coppia vinse l’Oscar per la miglior canzone. Inimitabile. Disponibile su CHILI, Google Play.

Saranno famosi (1980)

Il dramma diretto dal grande Alan Parker su un gruppo di giovani che lottano per entrare o rimanere nella prestigiosa scuola di danza/musica di Manhattan è un affresco realistico, se non addirittura livido di cosa bisogna sopportare per arrivare a esaudire i propri desideri. Saranno famosi in molti momenti è un pugno allo stomaco, e allo stesso tempo colpisce al cuore nel rappresentare psicologie umanissime e personaggi a tutto tondo. Oscar per la miglior canzone, la celebre Fame cantata da Irene Cara. Dal film di culto arriverà una delle serie TV più amate del decennio. Disponibile su CHILI, TIMVision.

Flashdance (1983)

Ancora Irene Cara, ancora un altro Oscar per la miglior canzone, forse la più famosa e ballata dell’intero decennio. E poi Jennifer Beals, ballerina operaia che si batte contro pregiudizi, imposizioni sociali e tutto quanto le presenta contro per far avverare il proprio sogno. Adrian Lyne mette in scena Flashdance come un enorme, fantasioso ed emozionante videoclip. Ed è la scelta vincente. Un classico amaro ed emotivamente travolgente. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes.

Billy Elliot (2000)

L’esordio dietro la macchina da presa di un cineasta elegante come Stephen Daldry (quello del successivo The Hours) racconta una storia strappalacrime di lotta per la propria affermazione in un universo dove danzare è roba da femminucce o da deboli. Interpretato da un giovanissimo e superbo Jamie Bell, Billy Elliot è ispirato dalla storia vera del ballerino Philip Mosley. Un film perfettamente calibrato, che ha momenti di cinema intenso e appassionato. Nomination all’Oscar per la regia e a Julie Walters come attrice non protagonista, grande icona del cinema britannico. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes.

Il cigno nero (2010)

La prima parte de Il cigno nero è il miglior momento della filmogrfia di Darren Aronowsky: un dramma nerissimo che in più di una scena flirta a ragione con l’horro psicologico, soprattutto Repulsion di Roman Polanski. Una Natalie Portman perfetta per il ruolo (e premio Oscar come miglior attrice) conduce un gioco di specchi raggelante e visivamente portentoso. Vincent Cassel magnifico “villain”, Winona Ryder e Mila Kunis chiudono un cast amorevole. Film imperfetto che scende di tensione nel finale, ma sa arrivare sotto pelle allo spettatore e inquietare seriamente. Notevole visione. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.