I migliori film in streaming con protagonisti agenti sotto copertura

Abbiamo selezionato cinque cult-movie in streaming che raccontano i dilemmi del cosiddetto "undercover cop".

La storia del cinema poliziesco o più in generale criminale vanta un numero considerevole di titoli che raccontano le difficoltà morali e psicologiche di agenti sotto copertura. I cinque film in streaming scelti per raccontare questa figura complessa e lontana dagli stereotipi mostrano notevoli variazioni sul tema, le quali vanno dal thriller più classico al dramma alla fantascienza. Il comun denominatore di questi titoli rimane comunque la rappresentazione cinematograficamente potente di questo ruolo. Buona lettura.

Cinque film in streaming con protagonisti poliziotti sotto copertura

Le iene - Cani da rapina

Donnie Brasco

The Departed - Il bene e il male

Miami Vice

A Scanner Darkly

Le iene - Cani da rapina (1992)

Il mitico esordio alla regia di Quentin Tarantino è un gioco al massacro logorroico e velenoso, come pochi se ne erano visti in precedenza. Uno degli artefici del colpo andato male (non sveliamo quale attore per non rovinare la sorpresa a chi non lo ha ancora visto) è in realtà un agente che viene suo malgrado immerso in un vortice di violenza fisica e psicologica girate con una maestria comune a nessun altro. Le iene - Cani da rapina propone psicologie scritte con enorme raffinatezza, anche quelle maggiormente deviate. Un tour de force cinematografico clamoroso, da continuare ad amare nonostante metta ogni volta a dura prova. Con Harvey Keitel, Tim Roth, Steve Buscemi e un demoniaco Michael Madsen. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Netflix.

Donnie Brasco (1997)

Il film diretto da Mike Newell - lo stesso di Quattro matrimoni e un funerale, quasi da non crederci…- racconta la quotidianità del crimine organizzato, la normalità di mafiosi dei ranghi più bassi. Un dramma robusto e denso interpretato al meglio dalla coppia di protagonisti Al Pacino (in una sorta di contro-interpretazione del Michael Corleone della saga de Il padrino) e un Johnny Depp agente sotto copertura che nel corso degli anni si trova a dover condividere molto, forse troppo, con i malavitosi che deve incastrare. Donnie Brasco è ottimo esempio di cinema di genere che va oltre lo stesso perché possiede qualcosa in più. Candidatura all’Oscar per la sceneggiatura non originale di Paul Attanasio. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

The Departed - Il bene e il male (2006)

The Departed - Il bene e il male: il trailer del film

Alla fine più della trama magnificamente organizzata dallo script di William Monahan a rimanere impresse sono le scene in cui il poliziotto sotto copertura Leonardo DiCaprio non riesce a trattenere la sua frustrazione con il suo analista Vera Farmiga. Sono questi i momenti fortemente drammatici di The Departed, resi indimenticabili dalla prova febbrile e dolorosa del protagonista. Il resto ce lo mettono un Martin Scorsese asciutto come mai, un Jack Nicholson che ancora una volta impersona il male incarnato, un Matt Damon mellifluo e un Mark Wahlberg spigoloso e tagliente. Gran cinema di genere con un’anima pulsante. Quattro Oscar tra cui miglior film e regia. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Netflix, Amazon Prime Video.

Miami Vice (2006)

Jamie Foxx e soprattutto un intenso Colin Farrell portano sul grande schermo i celeberrimi poliziotti sotto copertura della serie di culto anni ‘80. Ma il Miami Vice di Michael Mann deve poco o nulla al precedente show per il tubo catodico: il film infatti è livido, pessimista, sfrontatamente romantico nella storia d’amore impossibile tra Farrell e una straordinaria Gong Li. Opera sfortunata, andata fuori budget e incapace di sfondare al botteghino. Grande cinema comunque, uno dei migliori lavori di Mann. Memorabile cammeo di John Hawkes. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

A Scanner Darkly (2006)

Due geni che si incontrano: l’opera letteraria più nichilista di Philip K. Dick viene portata sul grande schermo grazie all’animazione in Rotoscope da Richard Linklater. Il risultato è un film dal fascino malato e decadente, un trip mentale in cui il poliziotto sotto copertura protagonista finisce per perdere ciò a cui doveva attaccarsi: la propria identità. A Scanner Darkly è uno dei grandi cult-movie dei nostri tempi, un’opera rivoluzionaria sia nella forma che nel contenuto. Nel cast magnifici Keanu Reeves, Robert Downey Jr., Winona Ryder, Woody Harrelson. Divorate il libro e poi amate il film. Disponibile su Rakuten TV.