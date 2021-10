I migliori film in streaming ambientati alle Hawaii

News Cinema

Dal classico Da qui all'eternità al film d'animazione di culto Lilo & Stitch: eccovi cinque titoli in streaming la cui ambientazione solo le famose isole del Pacifico.

Una quantità innumerevole di film di successo sono stati girati nelle isole Hawaii, considerate da molti uno dei luoghi più esotici al mondo, ogni anno meta turistica di milioni di persone. Ma quanti di questi lungometraggi sono poi stati realmente ambientati qui? Con una veloce ricerca abbiamo scovato cinque film in streaming che effettivamente si svolgono alle Hawaii: un paio di classici di guerra, un piccolo grande gioiello d’animazione, una commedia romantica e un dramma con momenti di sapida ironia. Quali sono? Non vi resta che continuare a leggere…

Cinque film di culto ambientati alle Hawaii

Da qui all’eternità

Pearl Harbor

Lilo & Stitch

50 volte il primo bacio

Paradiso amaro

Da qui all’eternità (1953)

Il melodramma classico diretto dal grande Fred Zinnemann propone una grande storia d’amore sullo sfondo della Seconda Guerra Mondiale. L'ambientazione viene adoperata per scene romantiche e fantastiche da vedere. Burt Lancaster, Deborah Kerr, Montgomery Clift, Donna Reed e Frank Sinatra sono protagonisti di un lungometraggio epocale, vincitore di otto premi Oscar tra cui film, regia, attore non protagonista (The Voice), attrice non protagonista e sceneggiatura. Da qui all'eternità è tratto dal romanzo omonimo di James Jones, lo stesso de La sottile linea rossa di Terrence Malick. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Amazon Prime Video.

Pearl Harbor (2001)

Pearl Harbor: Il trailer italiano del film

Il blockbuster diretto da Michael Bay tenta la stessa carta del film precedentemente citato, mescolando melodramma e spettacolarità. Il tentativo riesce soltanto a metà perché il secondo aspetto funziona molto meglio del primo. Rimane il fatto che Pearl Harbor è appunto è un film strepitoso da vedere per le scene di guerra, con la sequenza dell'attacco alla marina americana alle Hawaii destinato a entrare nella storia degli effetti speciali. Ben Affleck, Kate Beckinsale e Josh Hartnett sono i protagonisti, che in fondo si perdono nella forza della messa in scena. Ma tant’è...Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Lilo & Stitch (2002)

Che spasso assoluto è ancora oggi il film d’animazione targato Disney! Ritmo, trovate comiche spassose, un mostriciattolo irresistibile e buoni sentimenti calibrati a dovere. Diretto da Dean DeBlois e Chris Sanders, Lilo & Stitch è diventato immediatamente un classico dei nostri tempi. Capolavoro assoluto la scena in cui Stitch costruisce la città di San Francisco in miniatura soltanto per poi godere nel raderla al suolo. Fa sempre il suo effetto. Impareggiabile. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

50 volte il primo bacio (2004)

Soggetto azzeccato, idea di fondo geniale per sviluppare sia trovate comiche ad effetto assicurato che un sottofondo romantico tenero e preciso. Il resto lo fa l’alchimia tra Adam Sandler e Drew Barrymore. 50 volte il primo bacio fa ridere, a tratti a crepapelle, e intenerisce il cuore. Con un finale per nulla scontato e momenti di ottimo cinema. Grande successo di pubblico, e davvero meritato. Uno dei migliori lungometraggi realizzati da Sandler. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Paradiso amaro (2011)

Alexander Payne si sposta alle Hawaii per raccontare la storia di un marito e padre che scopre il tradimento della moglie quando per la donna non c’è più possibilità di essere rianimata. Dramma con momenti di forte ironia, Paradiso amaro è capitanato con grande competenza dalla coppia formata da George Clooney e da sua figlia Shailene Woodley. Magnifica commistione di toni sorretta da interpretazioni corpose. Svariate nomination all’Oscar ma arriva solo la statuetta per l’adattamento. Dal regista dell’indimenticabile Sideways. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.