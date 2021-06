I migliori film in streaming ambientati a Boston

News Cinema

Abbiamo scelto la città dei Red Sox e dei Celtics per racontavi cinque grandi titoli in streaming che la vedono protagonista.

Città dal fascino elegante e dalle contraddizioni sociali e civili fortemente accentuate, Boston è stata per decenni l’ambientazione ideale per film altamente drammatici. Le tensioni che questo posto ancora oggi vive sulla pelle dei propri cittadini, le divisioni interne dovute a credo religioso o classe sociale, hanno offerto spunto per storie di enorme spessore emotivo, come dimostrano i cinque film in streaming scelti per raccontare la città. A Boston sono stati infatti ambientati alcuni dei migliori lungometraggi del cinema americano contemporaneo. Autori rinomati in tutto il mondo hanno sfruttato la prepotente e spesso dolorosa energia che la città sprigiona per realizzare opere difficilmente dimenticabili. Andiamo dunque scoprire quali sono i nostri film preferiti ambientati a Boston. Buona lettura.

Cinque grandi film in streaming ambientati a Boston

Will Hunting - Genio ribelle (1997)

Ambientato alla periferia della città nelle zone maggiormente proletarie, il melodramma diretto da Gus Van Sant mette in scena giovani senza presente né tantomeno futuro che lottano per la loro dignità. Tra loro il genio Will Hunting, che forse anche più degli altri ha paura di uscire da un microcosmo dove non deve dimostrare nulla perché nessuno crede in lui. Scritto dai due protagonisti Matt Damon e Ben Affleck, un film struggente che ha il suo picco nelle magnifiche sedute di psicoanalisi tra il giovane e un grande Robin Williams. Da rivedere ogni volta per commuoversi e insieme riflettere sullo stato dei personaggi. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, NOW.

Mystic River (2003)

Mystic River: il trailer del film

Il dramma criminale diretto da Clint Eastwood e tratto dal romanzo di Dennis Lehane è uno dei grandi capolavori di inizio millennio. Una ragazza assassinata, un padre che vuole vendetta, il suo amico detective deciso a scoprire la verità e il terzo membro del gruppo, ancora ossessionato dagli orrori dell’infanzia. La sceneggiatura di Brian Helgeland è potente, le interpretazioni di Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon e del resto del cast semplicemente perfette. Mystic River è una ballata malinconica e pessimista su quello che siamo, ciò che portiamo dentro di noi e ci uccide giorno dopo giorno. Straordinario film. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

The Departed - Il bene e il male (2006)

The Departed - Il bene e il male: il trailer del film

Per vincere l’unico Oscar alla regia di una carriera come nessun altra, Martin Scorsese ha dovuto abbandonare la sua amata New York e trasferirsi a Boston. Remake del’orientale Infernal Affairs, The Departed è un teorema di cinema criminale tagliente e preciso fino all’ultima inquadratura. Forse la miglior interpretazione di Leonardo DiCaprio, a cui si affiancano Jack Nicholson, Matt Damon, Martin Sheen, Mark Wahlberg, Alec Baldwin, Vera Farmiga e Ray Winstone. Gangster-movie al fulmicotone, messa in scena davvero potente. Di certo non il miglior film di Scorsese, la statuetta magari l’avrebbe meritata per altri capolavori immortali. Macchissenefrega! Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Amazon Prime Video.

Gone Baby Gone (2007)

Ancora un adattamento da Dennis Lehane per un altro dramma/thriller potentissimo, dalle atmosfere cupissime e dai personaggi dolenti. L’esordio alla regia di Ben Affleck vede grande protagonista suo fratello Casey, detective che deve trovare un bambina scomparsa nel nulla. E nel farlo si scontrerà con le forze nascoste di una città che possiede un senso della giustizia tutto suo. Morgan Freeman, Ed Harris e Amy Ryan condiscono un cast perfetto per un’opera di sorprendente presa emozionale. Gone Baby Gone è davvero un film riuscito, meritevole di essere annoverato tra i migliori esordi registici del cinema contemporaneo. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, NOW.

Il caso Spotlight (2015)

Diretto da Tom McCarthy, Il caso Spotlight racconta con taglio giornalistico perfetto la pagina forse più dolorosa della storia contemporanea di Boston, ovvero la copertura della Chiesa riguardo i numerosi casi di pedofilia di cui si sono resi colpevoli i preti della città nel corso delgi anni. Film talmente preciso e asciutto da diventare struggente, poiché sono storia e personaggi a parlare per loro stessi. Cast esemplare con Mark Ruffalo, Liev Schreiber, Michael Keaton e Rachel McAdams in stato di grazia. Oscar per il miglior film strameritato, si tratta davvero del migliore dell’anno. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.