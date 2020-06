I migliori film horror da riscoprire in streaming

News Cinema

Demoni, zombie, streghe, epidemie letali: i film perfetti per qualche sano brivido nonostante la calura dell’estate.

Per gli amanti del cinema dell’orrore non c’è miglior stagione dell’estate per passare qualche serata casalinga in compagnia di vittime possedute, morti viventi, entità malefiche e ovviamente tanto, tantissimo sangue finto. Invece di riproporvi però i titoli horror più famosi (chi non ha visto L’esorcista, Rosemary’s Baby, Shining e gli altri classici?) abbiamo scelto qualche piccola perla magari passata più inosservata ma ugualmente capace di terrorizzare lo spettatore con idee originali, senso del genere e qualche dovuta scena raccapricciante. Eccovi dunque sette titoli - sei più recenti e un cult movie di inizio millennio - che meritano di essere visti o riapprezzati per un’estate all’insegna del brivido.

Sette film dell’orrore da gustarsi in streaming

. Autopsy

. Cargo

. La Casa (2013)

. The Descent

. It Comes at Night

. It Follows

. The Witch

Autopsy

Dove vederlo: Chili

Un medico di provincia (Brian Cox), suo figlio e assistente (Emile Hirsch) e il corpo di una giovane ragazza che sembra non volerne sapere di decomporsi. Il tentativo di effettuare l'autopsia sul misterioso cadavere si rivelerà un'impresa fuori dalla portata dei due protagonisti, soprattutto se a intralciarli concorrono eventi inspiegabili e decisamente inquietanti...Realizzato nel 2016 il divertente horror di André Øvredal (Scary Stories to Tell in the Dark) sfrutta al meglio l'ambientazione unica e le regole specifiche del genere per un prodotto d'intrattenimento assicurato, frizzante e capace di spaventare alla vecchia maniera. Nel cast anche il Michael McElhatton de Il trono di Spade.





Cargo

Dove vederlo: Netflix

Presentato in anteprima al Tribeca Film Festival 2018 il film diretto da Ben Howling e Yolanda Ramke racconta di un padre deciso a tutto pur di salvare la propria neonata da un virus che trasforma gli esseri umani in mostri assetati di sangue. L'ennesima variazione dello zombie-movie possiede due carte vincenti: la prima è l'affascinante ambientazione dell'entroterra australiano, la seconda e più importante è la prova dolorosa di un grande Martin Freeman (Lo Hobbit, Fargo). Un buon horror che pian piano si trasforma in dramma emozionante, come solo i migliori prodotti di genere sanno fare.





La Casa (2013)

Dove vederlo: Chili

Essendo il remake del capolavoro anni'80 di Sam Raimi il film dell'uruguaiano Fede Alvarez (Man in the Dark) partiva decisamente svantaggiato.E invece il ha rispettato l'anima gore dell'originale proponendo delle variazioni intelligenti ma soprattutto capaci di spaventare. Il risultato è un horror visivamente prorompente, un tour de force che offre una prospettiva nuova del classico splatter, rispettandone al tempo stesso l'anima sanguinolenta. Gli effetti speciali old-style de La Casa funzionano alla perfezione, garantendo al pubblico un bagno nel succo di pomodoro come quelli di una volta. Ammirevole la protagonista Jane Levy, fragile ma combattiva al punto giusto.

The Descent

Dove vederlo: Amazon Prime Video

Nel 2005 il regista specializzato Neil Marshall (Hellboy, Doomsday) ci ha regalato uno degli horror più gore e estremi di inizio millennio. Un gruppo di amiche appassionate di speleologia decide di esplorare una grotta in cui ben presto di troveranno bloccate. L'orrore arriva quando diventano prede di un branco di esseri mostruosi che abita la cava da chissà quanti secoli...Il senso di claustrofobia che il film trasmette nella prima parte si trasforma in un delirio tinto di rosso nella seconda. Garantiti momenti quasi insostenibili per i deboli di stomaco. The Descent venne presentato al Festival di Venezia, scatenando l'amore dei fan del gore. Da recuperare assolutamente.

It Comes at Night

Dove vederlo: Chili

Diretto da Trey Edward Shultz nel 2017, questo horror post-apocalittico dallo spirito indipendente e dal budget ridotto lavora al meglio con uno degli elementi più importanti dell'horror: la suggestione. Dopo che un virus ha eliminato quasi tutta la popolazione un gruppo familiare si è rifugiato in una casa nella foresta per sopravvivere il più a lungo possibile. Ma l'arrivo di un'altra famiglia disperata causerà conseguenze catastrofiche per tutti. Tensione altissima e orrore che arriva dal non visto per un gruppo d'attori impressionante: in It Comes at Night primeggiano infatti Joel Edgerton (Warrior), Carmen Ejogo (Alien Covenant), Christopher Abbott (Comma 22) e Riley Keough (La truffa dei Logan).

It follows

Dove vederlo: Chili

L'horror diretto da David Robert Mitchell nel 2015 è probabilmente il film di genere più angosciante dello scorso decennio. Una ragazza viene perseguitata da un'entità maligna e inarrestabile che può assumere sembianze umane ed essere vista soltanto dalla vittima. Inizia così una fuga continua da un'essere che prima o poi arriverà ed esigerà il suo tributo di sangue. It Follows gioca con il senso di persecuzione e la paranoia come pochissimi altri prodotti di genere hanno saputo fare. L'estetica del film è tanto semplice quanto precisa. Un cult movie capace di terrorizzare attraverso l'attesa snervate che qualcosa di orribile accada. Il film ha lanciato la carriera di Maika Monroe (The Silent Man, Greta).

The Witch

Dove vederlo: Chili

Al tempo dei pionieri americani una famiglia viene cacciata dalla propria comunità per finire a vivere isolata al confine di un bosco inesplorato. Ben presto una presenza misteriosa e malefica minaccerà uno a uno i componenti del gruppo, fino alle conseguenze più estreme. Il film di Robert Eggers (The Lighthouse) targato 2016 è un horror psicologico di fattura elevatissima, capace di irretire lo spettatore in un gioco di specchi spaventoso e magnifico da vedere. Merito anche della nuova,grande "Scream Queen" Anya Taylor-Joy (Split, Glass), qui alla miglior prova dellasua giovane carriera d'attrice. Quando The Witch decide di spaventare sul serio è impossibile non saltare sulla poltrona. Così come non si può al tempo stesso distogliere lo sguardo. Siamo davvero dalle parti del capolavoro...