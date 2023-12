I Migliori Film del 2023: Top 25 Cinema e Top 10 Streaming

News Cinema

Abbiamo stilato per voi due classifiche dei film più belli e interessanti visti nel corso dell'anno che si sta chiudendo: la prima riguarda i film usciti in sala, la seconda quelli presentati solo sulle piattaforme di streaming. Ecco a voi la nostra Top 25 Cinema e la Top 10 Streaming dei film 2023.

Nell'andare a ripensare, a rivedere, a controllare tutti i film che sono passati per sale cinematografiche nel corso del 2023, ci siamo resi conto che l'annata è stata davvero notevole. Complice, forse, anche il fatto che è stato il primo anno, questo che si va concludendo, in cui il cinema ha dato l'impressione di essersi messo del tutto alle spalle, e speriamo per sempre, i danni e gli strascichi della pandemia. Insomma, i film visti al cinema nel corso del 2023 sono stati tanti, e belli.

Tanto belli che, per questa volta, abbiamo deciso di allargare la nostra abituale classifica di fine anno: non più dieci soli titoli, come avvenuto negli anni passati, ma venticinque, perché ci siamo resi conto che era quello il numero giusto per poter inserire il maggior numero possibile di titoli meritevoli di segnalazione.

Quindi, senza ulteriori indugi, spazio alla nostra Top 25 Cinema del 2023 (i titoli sono tutti linkati alle nostre recensioni).

I migliori 25 film visti al cinema nel 2023

Passiamo ora allo streaming, dove, forse proprio per la ricchezza dell'offerta del cinema passato nelle sale, e per la ripresa delle stesse, forse il livello medio si è leggermente abbassato rispetto allo scorso anno. Parliamo in questo caso, ovviamente, di film che solo e soltanto in streaming sono stati distributi, senza alcun passaggio precedente nelle sale. In questo caso, ci siamo attenuti al format abituale, e quindi ecco la nostra Top 10 Streaming del 2023. Anche in questo caso i link portano alle recensioni, laddove disponibili, o alle schede dei film o eventuali approfondimenti.

I migliori 10 film visti sulle piattaforme streaming nel 2023