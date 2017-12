I migliori film del 2017 secondo i Los Angeles Online Film Critics

In tempo di bilanci, guardando ai futuri Golden Globe e Oscar, iniziano le nomination in competizioni secondarie, ma che di solito sono un buon indizio sugli insigniti del futuro. La Los Angeles Online Film Critics Society ha annunciato le sue nomination ai riconoscimenti che saranno assegnati il 3 gennaio del 2018.

A condurre con ben 11 nomination, tra cui quella di miglior film, c'è l'incrocio tra fantascienza e romance The Shape of Water di Guillermo del Toro, già vincitore del Leone d'Oro a Venezia. Con otto nomination il bellico, autoriale ma non per questo poco remunerativo Dunkirk di Christopher Nolan non è riuscito a raggiungere il secondo posto, a causa del gran bottino di dieci nomination portato a casa da quella che si preannuncia come la sorpresa dell'anno, cioè Lady Bird con Saoirse Ronan, esordio alla regia dell'attrice Greta Gerwig.

Da notare che tra le nomination alla regia c'è il nostro Luca Guadagnino per Chiamami col tuo nome, assieme al Jordan Peele della rivelazione Scappa - Get Out (tra i nominati ovviamente nel genere horror).

Interessante la categoria, molto contemporanea, della migliore performance animata o ottenuta tramite effetti visivi: non stupisce trovare tra i favoriti l'Andy Serkis / Cesare di The War - Il pianeta delle scimmie.

Tra i migliori film d'azione, Dunkirk è in compagnia del Baby Driver di Edgar Wright, mentre Blade Runner 2049 si accontenta delle nomination come miglior film di fantascienza, ed è candidato anche per migliori musiche, migliore fotografia e migliori effetti visivi.