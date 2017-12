I Migliori Film del 2017: la top ten dell'anno di Comingsoon.it

Come ogni anno, non potevamo esimerci dal partecipare al grande gioco delle classifiche di fine anno, stilando per voi (e anche un po' per noi, diciamoci la verità), la top ten dei migliori film usciti nelle sale italiane dal 1° gennaio del 2017 ad oggi e anche un po' oltre.

Ci siamo confrontati tra noi della redazione, abbiamo stilato le nostre singolari classifiche, e poi abbiamo sviluppato un esclusivo algoritmo, sofisticatissimo e di rara complessità, per effettuare comparazioni, incroci e medie ponderate e arrivare alla stesura definitiva di una classifica complessiva. Algoritmo che, va da sé, rappresenta un segreto da custodire gelosamente. E se avete da ridire, da obiettare, da contestare: non prendetevela con noi, ma con l'algoritmo.

Ma ora, bando alle ciance e spazio a:

I migliori film del 2017 secondo la redazione di Comingsoon.it

1. Dunkirk

Il film di Christopher Nolan, con Fionn Whitehead, Kenneth Branagh, Mark Rylance, Cillian Murphy, Tom Hardy, James D'Arcy, Harry Styles, Aneurin Barnard, Jack Lowden e Barry Keoghan

La trama di Dunkirk - Il trailer di Dunkirk - La recensione di Dunkirk

2. Scappa - Get Out

Il film di Jordan Peele, con Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener, Bradley Whitford, Caleb Landry Jones, Betty Gabriel, Marcus Henderson, Stephen Root e Lil Rel Howery

La trama di Scappa - Get Out - Il trailer di Scappa - Get Out - La recensione di Scappa - Get Out

3. Elle

Il film di Paul Verhoeven, con Isabelle Huppert, Christian Berkel, Anne Consigny, Virginie Efira, Charles Berling, Laurent Lafitte, Vimala Pons e Jonas Bloquet

La trama di Elle - Il trailer di Elle - La recensione di Elle

4. Coco

Il film Disney Pixar di Adrian Molina e Lee Unkrich

La trama di Coco - Il trailer di Coco - La recensione di Coco

5. La La Land

Il film di Damien Chazelle, con Ryan Gosling, Emma Stone, J.K. Simmons, Finn Wittrock, Sonoya Mizuno, Rosemarie DeWitt, Josh Pence e Jason Fuchs.

La trama di La La Land - Il trailer di La La Land - La recensione di La La Land

6. Jackie

La trama di Jackie - Il trailer di Jackie - La recensione di Jackie

7. Manchester by the Sea

La scheda di Manchester by the Sea - Il trailer di Manchester by the Sea - La recensione di Manchester by the Sea

8. L'altro volto della speranza

La trama di L'altro volto della speranza - Il trailer di L'altro volto della speranza - La recensione di L'altro volto della speranza

9. Personal Shopper

La trama di Personal Shopper - Il trailer di Personal Shopper - La recensione di Personal Shopper

10. Baby Driver - Il genio della fuga

La trama di Baby Driver - Il genio della fuga - Il trailer di Baby Driver - Il genio della fuga - La recensione di Baby Driver - Il genio della fuga

Menzioni speciali:

Ovvero, i film segnalati nelle top dei singoli redattori che non sono entrati nella classifica generale:

Ammore e malavita, Guardiani della Galassia Vol.2, I Am Not Your Negro, Nico, 1988, Logan, 7 minuti dopo la mezzanotte, Wonder Woman, Thor: Ragnarok, The Square, Blade Runner 2049, Loveless, Il diritto di contare, Virgin Mountain, L'arte viva di Julian Schnabel, David Lynch: The Art Life, Loving Vincent, Gatta cenerentola, Sasha e il Polo Nord, The War - Il pianeta delle scimmie, Your Name, Paddington 2, Detroit, L'equilibrio, The Greatest Showman.