I migliori film del 2016 secondo i produttori americani: annunciate le nomination ai PGA Awards 2017

La Producers Guild of America, l'associazione dei produttori americani, ha reso noto l'elenco dei film 2016 candidati ai PGA Awards che saranno assegnati il prossimo 28 gennaio.

Ecco le nomination per i film in live action:



Arrival

Produttori: Dan Levine, Shawn Levy, Aaron Ryder, David Linde



Deadpool

Produttori: Simon Kinberg, Ryan Reynolds, Lauren Shuler Donner



Barriere

Produttori: Scott Rudin, Denzel Washington, Todd Black



La Battaglia di Hacksaw Ridge

Produttori: Bill Mechanic, David Permut



Hell or High Water

Produttori: Carla Hacken, Julie Yorn



Il diritto di contare

Produttori: Donna Gigliotti, Peter Chernin e Jenno Topping, Pharrell Williams, Theodore Melfi



La La Land

Produttori: Fred Berger, Jordan Horowitz, Marc Platt



Lion

Produttori: Emile Sherman & Iain Canning, Angie Fielder



Manchester By the Sea

Produttori: Matt Damon, Kimberly Steward, Chris Moore, Lauren Beck, Kevin Walsh



Moonlight

Producers: Adele Romanski, Dede Gardner e Jeremy Kleiner

Ecco le nomination per i film d'animazione:



Alla ricerca di Dory

Produttore: Lindsey Collins



Kubo e la spada magica

Produttori: Arianne Sutner, Travis Knight



Oceania

Produttore: Osnat Shurer



Pets - Vita da animali

Produttori: Chris Meledandri, Janet Healy



Zootropolis

Produttore: Clark Spencer

Ed ecco le nomination per i film documentari (lista aggiornata rispetto a quella già annunciata il 26 novembre scorso):



Dancer

Produttore: Gabrielle Tana



The Eagle Huntress

Produttori: Stacey Reiss, Otto Bell



Life, Animated

Produttori: Julie Goldman, Roger Ross Williams



O.J.: Made in America

Produttori: Ezra Edelman, Caroline Waterlow



Tower

Produttori: Keith Maitland, Susan Thomson, Megan Gilbride