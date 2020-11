I migliori cinque film in streaming di Vincent Cassel

News Cinema

Il carismatico attore francese compie oggi 54 anni e merita di essere celebrato coi suoi migliori lungometraggi in streaming.

Compie oggi 54 anni Vincent Cassel, colui che possiamo considerare l’erede spirituale di Jean-Paul Belmondo. Come l’icona della Nouvelle Vague infatti anche Cassel ha saputo costruire una carriera eccezionale grazie al suo innato carisma e sulla capacità di delineare ruoli controversi ma comunque amati dal pubblico. Fin dagli esordi infatti l’attore parigino ha sfruttato al meglio la sua presenza scenica che, una volta approdato a Hollywood, gli ha garantito una lunga serie di parti da caratterista di spessore. Questi i cinque film in streaming che abbiamo scelto per celebrare la versatilità di Vincent Cassel, poliedrica “faccia da schiaffi” che è per noi impossibile non amare. Buona lettura.

Cinque film di culto interpretati da Vincent Cassel

L’odio

Sulle mie labbra

La promessa dell’assassino

Il cigno nero

Jason Bourne

L’odio (1995)

Il film diretto da Mathieu Kassovitz ha segnato una pagina fondamentale nella storia del cinema francese ed europeo. Uno schiaffo sfrontato e necessario capace di testimoniare con assoluta efficacia la turbolenza sotterranea di una società squilibrata e oppressiva. Regia al ritmo di rap (premiata a Cannes) che racconta la vicenda impazzita di tre ragazzi di strada pronti alla rivolta dopo la morte del loro amico per mano della polizia. Tensione cinematografica inaudita, attenzione ai dettagli psicologici, tre protagonisti perfetti per esprimere la rabbia delle periferie di Parigi. L’odio lancia meritatamente la carriera di Cassel, autore di una prova infuocata, e si conferma un film purtroppo anticipatore di quello che ancora oggi si vive nella capitale francese. E non solo...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, NOW TV.

Sulle mie labbra (2001)

Il film che ha lanciato definitivamente la carriera di un cineasta di spessore come Jacques Audiard è un noir dell’anima incentrato su due figure in chiaroscuro davvero impressionanti: la segretaria quasi del tutto sorda Carla e lo scarto di società Paul stringono un legame più forte delle avversità al fine di prendersi le dovute, necessarie rivincite contro il mondo che li ha calpestati. Emmanuelle Devos e Vincent Cassel rendono questi due personaggi con una dovizia di caratterizzazioni impareggiabile, consegnandoli di diritto alla storia del cinema francese. Sulle mie labbra si dimostra un film di rarissima introspezione psicologica sul dolore del vivere la vita di tutti i giorni, fatta di piccole frustrazioni e rabbia soffocata. Magnifico esempio di genere che diventa cinema d’autore, ovvero il meglio di Audiard. Disponibile su Amazon Prime Video.

La promessa dell’assassino (2007)

La collaborazione con David Cronenberg regala a Cassel la chance di interpretare un criminale di origine russa in uno dei film più riusciti del grande autore canadese, una nuova indagine sulla metamorfosi dell’essere umano, del suo corpo in continuo cambiamento quanto della sua psiche alterata, sfuggente. Accanto al sontuoso protagonista Viggo Mortentesen e a una efficacissima Naomi Watts Cassel offre una caratterizzazione viscida e melliflua, perfetta per un personaggio ributtante. La promessa dell’assassino conferma la capacità dell’attore francese di sapersi adattare con grande versatilità a qualsiasi tipo di produzione. Disponibile su Chili, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Il cigno nero (2010)

Chiamato da Darren Aronofsky a interpretare il rigidissimo e seducente insegnante di ballo della protagonista Natalie Portman, Vincent Cassel risponde con la prova d’attore più potente della sua carriera americana: quando in scena c'è lui Il cigno nero acquista una carica di oppressione psicologica e insieme sensualità inusitate. È lui il vero “villain” del film, un personaggio che all’Arte è disposto a sacrificare tutto, in particolar modo l’anima della sua ballerina. Film che possiede una prima metà strepitosa, agghiacciante e magnifica da vedere. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, TIMVision, NOW TV.

Jason Bourne (2016)

Nella saga di Jason Bourne Cassel si innesta con una figura stilizzata e insieme umanissima, una spia che parla quasi per nulla e lascia che siano le sue azioni a guidarlo, perché riflettere su di esse è troppo doloroso. Una prova di enorme fisicità che esplode in una sequenza finale di scontro con Matt Damon di rara potenza cinematografica. Jason Bourne non è il miglior film della serie ma rimane comunque un thriller d’azione di tutto rispetto, confezionato da Paul Greengrass con la solita efficacia. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Nella filmografia variegata di Vincet Cassel ci sono altri titoli che riteniamo doveroso menzionare, anche se non sono entrati nella nostra personale Top5. Prima di tutto È solo la fine del mondo, dramma familiare di spessore diretto da Xavier Dolan. Divertente e spigliato l’esordio hollywoodiano Ocean’s Twelve di Steven Soderbergh, dove Cassel interpreta il ladro che complica i piani del collega George Clooney e della sua banda. Segnaliamo infine la collaborazione con Matteo Garrone nella fiaba nera Il racconto dei racconti, dove condivide lo schermo con Salma Hayek e John C. Reilly.