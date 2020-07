I migliori cinque film in streaming di Paul Schrader

News Cinema

Oggi vi segnaliamo in streaming cinque dei migliori film diretti da Paul Schrader, autore di opere spesso controverse ma sempre degne d'attenzione.

Vogliamo dedicare oggi la nostra attenzione a Paul Schrader, proponendo in streaming cinque dei migliori film che l'autore ha realizzato nel corso di una carriera altalenante quanto ricca di grandi titoli. Dopo essersi affermato come sceneggiatore grazie a Yakuza di Sidney Pollack e soprattutto Taxi Driver dell’amico e fedele collaboratore Martin Scorsese, Schrader ha esordito dietro la macchina da presa grazie a Blue Collar, interpretato tra gli altri da Harvey Keitel e Richard Pryor. Da allora il cineasta ha continuato a realizzare opere la cui tensione morale, costantemente dilaniata dalla contrapposizione tra il concetto di salvezza e quello di dannazione, si sono spesso distinte come grande cinema. Come appunto i cinque titoli che vi proponiamo:

Paul Schrader: i suoi migliori cinque film in streaming

Hardcore



American Gigolo



Il bacio della pantera



Affliction



First Reformed

Hardcore (1979)

Un imprenditore del Michigan dalle vedute conservatrici si reca in California alla ricerca della figlia scomparsa, dopo averla scoperta coinvolta nell’industria pornografica. Un monumentale George C. Scott regala anima sofferta e corpo da martire a un personaggio che è una delle vette più elevate della filmografia di Schrader. Hardcore simboleggia magnificamente la discesa all’inferno di un uomo fin troppo proteso verso la propria salvezza, e per questo fallace come le altre figure in scena. Pur confezionato attraverso i colori fortissimi della fotografia di Michael Champan, quello di Schrader è uno dei lungometraggi sinceramente lividi degli anni ‘70. Disponibile su Rakuten TV, Google Play.

American Gigolo (1980)

Il cult-movie che ha imposto Richard Gere come il grande sex-symbol di hollywood. Julian si è costruito una fruttuosa carriera di “accompagnatore” di signore facoltose, quando viene incastrato per un omicidio che non ha commesso. Questo lo costringerà a fare i conti con le proprie scelte morali. Dramma con risvolti noir stilizzato e freddissimo, American Gigolo ha rappresentato una svolta fondamentale nello stile di regia di Schrader, ponendolo di prepotenza nella lista degli autori americani maggiormente personali. Un classico che va ben oltre la fama di film-scandalo che si guadagnò all’epoca. Rakuten TV, Chili.

Il bacio della pantera (1982)

Il remake del classico diretto da Jacques Tourner nel 1942 diventa nelle mani di Schrader una dissertazione ipnotica sulla sessualità repressa e sul lato maggiormente animale della psiche umana. Il bacio della pantera non soltanto si rivela un film affascinante da vedere quanto difficile da catalogare a causa della sua intrinseca visionarietà. Malcolm McDowell, Nastassja Kinski e John Heard sono protagonisti di un triangolo psicologico di enorme potenza espressiva. Il film divise critica e pubblico, come molti altri film del cineasta. A nostro avviso si tratta di un'operazione troppo complessa per poter essere capita attraverso una sola visione. Disponibile su Chili.

Affliction (1997)

Confrontandosi con uno dei grandi scrittori del nostro tempo, Russell Banks, Paul Schrader ha adattato Affliction rendendolo se possibile ancor più glaciale e stilizzato. La discesa nel proprio inferno personale di Wade viene raccontata con uno sguardo preciso, cristallino e insieme disperato. Magnifico protagonista un Nick Nolte che ottenne la nomination all’Oscar come miglior protagonista, mentre la statuetta andò a suo padre James Coburn come ruvidissimo supporto. ANcora un film non facile, ancora un’opera densissima e impossibile da ignorare. Disponibile su Chili, TIMVision.

First Reformed (2017)

First Reformed: Trailer Ufficiale del Film

Il lungometraggio più libero e sentito del cineasta da molti anni a questa parte, First Reformed ha regalato a Schrader la candidatura all’Oscar per la miglior sceneggiatura originale, l’unica incredibilmente ottenuta fino ad ora. La vicenda del parroco che soccombe alla propria disperazione e alla volontà di cambiare le cose ben presto si rivela un puzzle psicologico doloroso, contraddittorio, coraggiosissimo. Ethan Hawke si mette a servizio della visione di Schrader regalandogli una prova maiuscola, aderente al personaggio in tutta la sua follia messianica. Un film che non ha paura di schierarsi e rischiare l’assurdo, ma che scuote lo spettatore come pochi altri hanno saputo fare in questi ultimi anni. Disponibile su Chili, Apple Itunes.



Chiudiamo segnalandovi come al solito due titoli a nostro avviso fondamentali per apprezzare ancor più a fondo l’opera stratificata di Paul Schrader. Il primo è senz’altro Lo spacciatore, noir diretto nel 1992 che vede protagonisti Willem Dafoe e Susan Sarandon. Purtroppo non disponibile in streaming, probabilmente il miglior lungometraggio diretto dal regista. L’altro è invece Al di là della vita, scritto nel 1999 per Martin Scorsese.Un insuccesso commerciale che però rappresenta forse l’ultima escursione della coppia dentro un cinema infuocato, sentito, sfrontato nel voler mostrare il lato oscuro dell’animo umano. Con un grande, grandissimo Nicolas Cage. Assolutamente da riscoprire.