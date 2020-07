I migliori cinque film in streaming di Margot Robbie, oggi splendida trentenne!

News Cinema

Margot Robbie compie oggi 30 anni e noi vi regaliamo i suoi cinque film in streaming più importanti.

Vi proponiamo oggi in streaming i cinque film più importanti realizzati da Margot Robbie, l’interprete australiana che è diventata una delle star più brillanti nel firmamento di Hollywood e che oggi compie trent’anni. Capace di ottenere già due candidature all’Oscar, l’attrice e produttrice è oggi una delle figure più potenti dell’intero sistema dello spettacolo americano, e ha appena chiuso un accordo con la Disney per essere la protagonista di una nuova serie dedicata ai Pirati dei Caraibi. In attesa dunque di vederla solcare gli oceani a bordo di un vascello, eccovi i cinque film che hanno lanciato la carriera di Margot Robbie.

I migliori cinque film di Margot Robbie in streaming

The Wolf of Wall Street

Suicide Squad

Tonya

C’era una volta a…Hollywood

Bombshell

The Wolf of Wall Street

Il folle capolavoro di Martin Scorsese targato 2013 ha rappresentato per Margot Robbie la miglior possibile rampa di lancio. La presenza scenica e il carisma dell’attrice esplodono nel ruolo di Naomi Lapaglia, amante e successivamente moglie del protagonista Jordan Belfort interpretato da Leonardo DiCaprio. I duetti al vetriolo con la star rappresentano la prima, potente testimonianza delle capacità di Margot Robbie. Se The Wolf of Wall Street è un film che molti giustamente ricorderanno ciò è dovuto anche alla prova maiuscola dell’attrice, al tempo poco più che ventenne. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, RaiPlay.

Suicide Squad

Anche se non particolarmente amato dalla critica il cinecomic diretto da David Ayer riuscì a sbancare i botteghini, incassando solo negli Stati Uniti più di 325 milioni di dollari. Per Margot Robbie si tratta di un successo personale in quanto la sua istrionica interpretazione di Harley Quinn è stata unanimemente considerata la cosa migliore del film. Ulteriore prova arriverà poi on lo standalone dedicato al personaggio e uscito all’inizio di quest’anno. Suicide Squad prende letteralmente vita quando in scena ci sono la Robbie e Will Smith (Deadshot), i quali avevano già dimostrato notevole alchimia nel precedente Focus. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Tonya

Il film diretto da Craig Gillespie (Lars e una ragazza tutta sua) prima di tutto dimostra la lungimiranza anche produttiva Margot Robbie, la quale si cuce addosso un personaggio contraddittorio in grado di esplicitare le doti d’attrice oltre che la sola presenza scenica. La scelta di un regista capace di guizzi originali e soprattutto di una “partner in crime” talentuosa come Allison Janney rendono Tonya un piccolo cult-movie da vedere per riderne a denti strettissimi. Oscar come miglior non protagonista per una strepitosa Janney e strameritata candidatura come protagonista per la Robbie. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes.

C’era una volta…a Hollywood

La fantasia di Quentin Tarantino finalmente al servizio di una “favola” ottimista, che riscrive la storia in maniera commovente. La ”musa” Margot Robbie interpreta la sfortunata icona Sharon Tate con una leggerezza soave e densa di emozione, regalandone una versione al tempo stesso personale che arriva dritta al cuore. C’era una volta…a Hollywood segna una nuova collaborazione con Leonardo DiCaprio e la prima con l’altra star Brad Pitt. Un complesso e vibrante, un omaggio assolutamente non didascalico a ciò che una volta rappresentava il cinema. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, TIMVision.

Bombshell - La voce dello scandalo

Con l’interpretazione di un personaggio di fiction nella storia vera dello scandalo su Roger Ailes Margot Robbie raccoglie la sua seconda candidatura all’Oscar, questa volta come non protagonista. Noi avremmo onestamente preferito l’avesse ottenuta per C’era una volta…a Hollywood, ma ciò non toglie si tratti di una prova d’attrice più che riuscita. Diretto da Jay Roach, Bombshell contiene molteplici livelli di lettura, alcuni dei quali molto meno semplici da codificare di quanto una prima visione non consenta. La Robbie recita con altre due colleghe affermate come Charlize Theron e Nicole Kidman, e di certo non sfigura. Ancora una volta la star australiana non “perde” il confronto con attori/attrici più esperte. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, TIMVision, Amazon Prime Video.

Se non vi bastano questi titoli vi consigliamo anche di recuperare il riuscito Whiskey Tango Foxtrot, dove la Robbie recita insieme a Tina Fey e Martin Freeman, e a nostro avviso anche il sottovalutato The Legend of Tarzan, film d’avventura e intrattenimento che garantiva un più che degno spettacolo.