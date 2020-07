I migliori cinque film in streaming della Pixar

News Cinema

La Top5 della Pixar? Eccovi i nostri film del cuore in streaming

Scegliere i migliori cinque film in streaming realizzati dai Pixar Animation Studios rappresenta una sfida soprattutto emotiva davvero estenuante, in quanto abbiamo dovuto lasciar fuori dalla cinquina titoli che comunque amiamo. Leggendo quelli che abbiamo alla fine selezionato troverete alcune conferme e a nostro avviso almeno una sorpresa, un titolo che raramente viene citato quando si parla dei migliori film d’animazione della compagnia. Eccovi quindi qualis sono i nostri capolavori della Pixar del cuore: se non sono gli stessi che amate voi, non ce ne vogliate (troppo)...

Pixar: i migliori cinque film in streaming

Gli incredibili

WALL-E

Up

Ribelle - Brave

Inside Out

Gli incredibili (2004)

Il capolavoro di Brad Bird si distingue dai precedenti progetti della compagnia di produzione perché rappresenta il primo film la cui estetica intende avvicinarsi a quella delle produzioni in live-action: il taglio delle inquadrature, il ritmo del montaggio e il tono della fotografia sono quelli di un vero e proprio film di supereroi. Il risultato è portentoso, e all’estetica ne Gli incredibili si unisce anche una sceneggiatura curata in ogni particolare. Impossibile classificarlo soltanto come un film d’animazione, questo titolo ne ha davvero rivoluzionato il concetto. Disponibile su Infinity,TIMVision, Disney +.

WALL-E (2008)

La prima metà del lungometraggio diretto da Andrew Stanton rappresenta probabilmente il meglio prodotto dalla Pixar fino a oggi, sia a livello puramente visivo che nella sperimentazione narrativa, sostenuta soltanto dalle immagini folgoranti. Quando il robottino protagonista sale sulla nave spaziale WALL-E perde qualcosa in termini di presa emotiva ed eleganza della visione, ma questo non toglie che si tratti di un progetto in grado davvero di sbalordire, non soltanto gli spettatori più piccini. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

Up (2009)

Il film di Pete Docter e Bob Peterson verrà ricordato principalmente per la straordinaria sequenza di montaggio musicale che lo apre, momento di cinema altissimo che ha regalato l’Oscar al compositore Michael Giacchino. Ma Up è molto, molto di più: rappresenta un viaggio verso la speranza, l’affermazione che la volontà e la fantasia possono sconfiggere il logorio del tempo. Il film maggiormente filosofico della Pixar, e a conti fatti probabilmente quello le cui parti sono assemblate alla perfezione. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, TIMVision, Disney +.

Ribelle - Brave (2012)

Probabilmente non vi sareste aspettati in questa Top5 il film diretto da Brenda Chapman e Mark Andrews. E invece per noi Merida è uno dei personaggi più emozionanti dell’intero universo della Pixar, coraggiosa e appassionata. Il lavoro sulla definizione degli ambienti e dei paesaggi rurali non ha poi eguali nella storia dell’animazione. Ribelle - Brave è la gemma “nascosta” nella filmografia della Pixar, e merita a nostro avviso di essere annoverato tra i migliori prodotti della casa di produzione. Rakuten TV, Google Play, Infinity, TIMVision, Rai Play, Disney +.

Inside Out (2015)

Ed eccoci all’ultimo titolo della cinquina che nel nostro cuore sta invece al primo posto. Pete Docter ha raccontato la psicologia infantile con una verità e una poesia inarrivate, facendo di Inside Out un film non solo bellissimo ma necessario. Il messaggio che la tristezza è parte importante e accettabile della vita stessa rappresenta quanto di meglio un film d’animazione possa insegnare a un giovane spettatore. Capolavoro. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

Siete d’accordo con le nostre scelte? Probabilmente non troppo: l’assenza di titoli come Toy Story o Monsters & Co., tanto per citare un altro paio di capolavori Pixar, potrebbe non esservi piaciuta. Proviamo a fare ammenda allora confermando che il quarto capitolo della saga di Andy e Buzz è stato molto vicino a entrare nella nostra classifica, così come anche Ratatouille, Coco e Alla ricerca di Nemo sono stati difficili da lasciare fuori...