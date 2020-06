I migliori cinque film di Scarlett Johansson in streaming su Netflix

News Cinema

Su Netflix potete trovare in streaming cinque dei migliori film della star lanciata da Lost in Translation e che tornerà nei cinema con Black Widow, nuovo cinecomic della Marvel.

In streaming su Netflix potete trovare cinque film che celebrano la versatilità e il talento di Scarlett Johansson, una delle attrici più famose del panorama hollywoodiano. Diventata una star di livello internazionale grazie al ruolo di Black Widow nel Marvel Cinematic Universe, l’attrice ha alternato in carriera film di grande richiamo con altri più personali, che le hanno permesso di collaborare con alcuni dei più grandi cineasti contemporanei come ad esempio Sofia Coppola, Woody Allen, Spike Jonze o i fratelli Coen. In attesa di vederla nuovamente nel nuovo cinecomic che la vedrà finalmente protagonista assoluta vi consigliamo questi cinque titoli che ne esaltano le qualità d’interprete.

I 5 migliori film di Scarlett Johansson in streaming su Netflix

Vicky Cristina Barcelona

Under the Skin

Lei

Ave, Cesare!

Storia di un matrimonio

Vicky Cristina Barcelona (2008)

Dopo il cult-movie Match Point e il più discontinuo Scoop, questo lungometraggio chiude una trilogia ideale che Scarlett Johansson ha realizzato diretta da Woody Allen. Trasferta spagnola per l’attrice che interpreta Cristina, una ragazza che insieme alla sua migliore amica Vicky (Rebecca Hall) si lascia sedurre sia dalla bellezza della terra iberica che dal fascino di Juan Antonio (Javier Bardem). Uno dei film più sensuali del cineasta newyorkese, il quale ha sfruttato alla perfezione la presenza scenica della sua musa. Vicky Cristina Barcelona è uno dei maggiori successi commerciali di Woody Allen e uno tra i suoi ultimi lavori meglio accolti dalla critica. Per la sua interpretazione della fragile e affascinante Maria Elena, Penélope Cruz ha vinto l’Oscar come miglior attrice non protagonista.

Under the Skin (2013)

Coraggiosa escursione nella fantascienza della Johansson in uno dei film più cupi dello scorso decennio. Diretto dal discontinuo ma talentuoso Jonathan Glazer (Sexy Beast),che lo ha tratto dal romanzo di Michel Faber. L’attrice interpreta un alieno che ha assunto sembianze umane al fine di uccidere e adoperare il corpo delle proprie vittime per la sua navicella. L’incontro con un ragazzo malato però cambierà la percezione e il senso morale dell’entità extraterrestre. Presentato al Festival di Venezia, Under the Skin possiede almeno due o tre sequenze di enorme impatto cinematografico, momenti di cinema quasi astratto e insieme profondamente disturbante. Critica e pubblico rimasero spiazzati dalla visione autoriale di Glazer, il quale adopera con indubbio coraggio la Johansson in una delle prove più carismatiche della sua carriera. A nostro avviso un film da rivalutare.

Lei (2013)

Chiamata a sostituire la collega Samantha Morton per dar voce all’intelligenza artificiale di cui il protagonista Theodore (Joaquin Phoenix) si innamora, Scarlett Johansson è riuscita nell’impresa titanica di riuscire a costruire un personaggio completo adoperando soltanto il doppiaggio. Merito anche, va sottolineato, della magnifica sceneggiatura che il regista Spike Jonze le ha messo a disposizione. Lei è delle più veritiere e sentite storie d’amore viste al cinema da molti anni a questa parte, un film prezioso in cui ogni elemento sembra essere stato sistemato alla perfezione per creare un concerto di sentimenti e verità dell’emozione. Un piccolo grande gioiello di cinema. Grazie alla sua interpretazione la Johansson ha vinto strameritatamente il premio come miglior attrice alla Festa del Film di Roma.

Ave, Cesare! (2016)

Dopo più di quindici anni l’attrice torna a collaborare con Joel e Ethan Coen, per cui aveva recitato poco più che adolescente in un film straordinario qual era L’uomo che non c’era. In Ave, Cesare! la Johansson compare per pochissimi minuti, è vero, ma lasciano indubbiamente il segno. La sua prima apparizione in puro stile Esther Williams è un odei momenti migliori di un film frivolo e frizzante, omaggio alla Hollywood classica e a chi da dietro le quinte la faceva risplendere. Insieme a a lei un cast stellare composto da George Clooney, Josh Brolin, Channing Tatum, Ralph Fiennes, Tilda Swinton e molti altri. Una commedia dell’assurdo nella miglior tradizione dei fratelli Coen. Il che significa garanzia assoluta di divertimento intelligente.

Storia di un matrimonio (2019)

Dopo tanti ruoli per cui – soprattutto a inizio carriera – avrebbe meritato una nomination all’Oscar, eccola finalmente per il dramma familiare diretto da Noah Baumbach. I duetti con il co-protagonista Adam Driver e con la spalla di lusso Laura Dern esaltano la capacità di Scarlett Johansson di esprimere il meglio di sé e al tempo stesso esaltare la performance altrui. Storia di un matrimonio contiene almeno una dozzina di sequenze dove il rapporto spezzato tra moglie e marito viene messo in scena con una verità che quasi trascende lo stesso mezzo-cinema. Un film doloroso e impossibile da dimenticare, di certo uno dei migliori della scorsa stagione. La Johansson ha ottenuto lo scorso anno anche la nomination all’Oscar come non protagonista per JoJo Rabbit, una delle pochissime attrici nella storia ad aver fatto “doppietta” nella stessa edizione.

Questi a nostro avviso i cinque migliori film di Scarlett Johansson che Netflix mette a disposizione in streaming. Nel caso non vi bastassero la piattaforma offre anche le due commedie La verità è che non gli piaci abbastanza, Crazy Night e il film d’animazione Sing!, da lei doppiato. Ricordiamo che prossimamente l’attrice, dopo ovviamente Black Widow, si cimenterà con il remake de La piccola bottega degli orrori.