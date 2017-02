I migliori auguri a John Turturro che oggi compie 60 anni

Nato a New York da immigrati italiani (il padre era originario di Giovinazzo in provincia di Bari), John Turturro compie 60 anni oggi 28 febbraio. Caratterista adorato tanto da Spike Lee quanto dai fratelli Coen, l'attore è si è guadagnato stima e rispetto fin dall'esordio in Cercasi Susan disperatamente del 1985 (primo ruolo significativo dopo particine piccolissime e una apparizione da comparsa in Toro Scatenato).

Chi conosce la sua filmografia sa che chiamarlo caratterista è fin troppo riduttivo. In più di trent'anni di carriera Turturro da comprimario ha spesso rubato la scena con naturalezza, da protagonista ha retto film di grande spessore e da antagonista ha contribuito a rendere migliori i colleghi attori grazie alla sua generosità artistica. E quello sguardo folle che lo ha portato ad esprimere la sua creatività con la recitazione (e anche alla regia per sei volte) è rimasto incastonato in alcune delle più riuscite performance.

Tra i suoi personaggi maggiormente brillanti ci sono Pino di Fa' la cosa giusta, Jesus de Il Grande Lebowski, Fatoush di Zohan e Barry in Mia madre di Nanni Moretti, senza dimenticare i ruoli drammatici che lasciano meglio comprendere la sua versatilità come Bernie di Crocevia della morte, Herb di Quiz Show, John della recente serie The Night of e Primo Levi nel film La tregua di Francesco Rosi.

Auguri dunque a John Turturro con questo video che abbiamo realizzato in suo onore.