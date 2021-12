I migliori 10 film del 2021 secondo Barack Obama

Come ogni anno da un po’ di tempo a questa parte, l'ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama stila l'elenco dei film che amato di più nel corso degli ultimi 12 mesi. Naturalmente non si mette in cattedra né si comporta da presuntuoso cinéphile. Non giudica, ma semplicemente esprime le proprie preferenze. Obama ama profondamente il cinema, che sostiene con la sua Higher Ground Productions, casa di produzione di cui è proprietario insieme alla moglie Michelle e che ha vinto l'Oscar nel 2020 con il documentario American Factory.

Fra i titoli prediletti da Obama ci sono film piuttosto noti, come Pig e West Side Story, ma anche qualcosa di più intellettuale e raro. Ecco la lista dei magnifici 10 secondo Barack:

Barack Obama ha postato il suo elenco su Twitter, scrivendo: "Come ci sono opere che ho ascoltato, visto e letto, così sono sicuro di aver perso cose di valore. Quindi, se desiderate consigliarmi qualcosa, la aggiungerò alla pila di libri e di film che spero di recuperare durante le vacanze".

Poi, introducendo la sua lista, l'ex Presidente ha aggiunto: "Ecco di seguito i miei film dell'anno preferiti. Ognuno racconta una storia di grande forza, e spero che vi piacciano tanto quanto sono piaciuti a me".

