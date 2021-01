I miglior film in streaming di Bradley Cooper

News Cinema

L'attore e regista compie oggi 46 anni e noi vogliamo omaggiarlo con i cinque grandi successi di cui è protagonista.

Dovendo scegliere la star hollywoodiana che nell’ultimo decennio è riuscita ad imporsi sia preSso il grande pubblico che agli occhi più severi della critica, Bradley Cooper sarebbe senza dubbio nella shortlist dei nomi candidati. Dopo essersi affermato con un genere “popolare” come la commedia, l’attore/autore ha iniziato una serie di collaborazioni eccellenti che ne hanno confermato sia l’intelligenza nel costruirsi una carriera di alto livello artistico che il talento di interprete ormai indiscutibile. A conferma di questo percorso ammirevole sono arrivate quattro nomination all’Oscar come attore (tre di fila, cosa che pochissimi sono riusciti a ottenere) e l’enorme successo di A Star is Born, suo esordio alla regia. I cinque film in streaming scelti per celebrare Bradley Cooper e i 46 anni che oggi compie rappresentano il meglio della sua produzione. Buona lettura.

I cinque migliori film in streaming di Bradley Cooper

Una notte da leoni

Il lato positivo - Silver Linings Playbook

American Sniper

A Star Is Born

Il corriere - The Mule

Una notte da leoni (2009)

Una notte da leoni: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film

Forse adesso che Todd Phillips ha ottenuto la "certificazione di autore” grazie a Joker, molti si accorgeranno che già Una notte da leoni - la trilogia intera - possedeva una visione del mondo nichilista e disperata, ovviamente celata dietro le vesti della commedia scatenata. Cooper, Ed Helms e Zach Galifianakis esplicitano al meglio la fragilità psicologica ed emotiva dell’adulto medio americano, colui che crede di poter gestire il proprio lato oscuro quando invece ne rimane costantemente soggiogato. Un film spassoso e insieme molto triste, con un retrogusto amaro che possiamo trovare in quasi tutti i film del regista. Una delle migliori operazioni di genere del nostro tempo. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Il lato positivo - Silver Linings Playbook (2012)

Il Lato Positivo - Silver Linings Playbook: Il trailer ufficiale italiano del film in HD

Il film che ha confermato Cooper come attore a tutto tondo, sciogliendolo dalle briglie della star di genere, è un dramma dolceamaro diretto ma soprattutto interpretato con maestria. Nel ruolo di un uomo con una psicologia fragilissima l’attore fornisce una prova sottile, cesellata e commovente. Accanto a lui uan focosa Jennifer Lawrence da Oscar e dei superbi Robert De Niro e Jacki Weaver. Il lato positivo è un film dolcissimo sul dolore della vita di tutti i giorni, sincero e sorprendentemente profondo nella sua leggerezza. Il miglior lavoro di David O. Russell. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, Netflix.

American Sniper (2014)

American Sniper: Nuovo trailer italiano del film di Clint Eastwood con Bradley Cooper - HD

La prima collaborazione con Clint Eastwood per il biopic dedicato al soldato Chris Kyle si rivela uno dei grandi successi a sorpresa della storia del cinema contemporaneo. American Sniper infatti riesce a incassare solo negli Stati Uniti ben oltre 350 milioni di dollari, un risultato oltre ogni previsione. Merito di una messa in scena asciutta, mai retorica e dell’interpretazione controllata e poderosa di Cooper. A suo modo, un classico dei nostri anni. Seconda nomination all’Oscar come protagonista, terza di fila dopo quella come supporto in American Hustle, ancora con David O. Russell. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, Netflix, TIMVision.

A Star Is Born (2018)

A Star Is Born: Il Primo Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

La rivisitazione del classico cinematografico dimostra l’estrema intelligenza di Cooper al suo esordio dietro la macchina da presa: l’attore cuce addosso a sé e a Lady Gaga due personaggi che calzano a pennello, caldissimi e appassionati. A Star Is Born viene diretto con una lucidità inusitata e sfrutta al meglio la solidità dell’adattamento. Enorme successo di pubblico e critica, arrivato agli Oscar con troppo anticipo sulla corsa per poter trionfare. Ma per Cooper il trionfo personale è assicurato e meritatissimo. Quarta nomination all’Oscar come attore. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

Il corriere - The Mule (2018)

Il Corriere - The Mule: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Nell’ultimo successo di Clint Eastwood Cooper si “accontenta” di un ruolo di contorno che però interpreta e riempie con una presa emotiva e una presenza scenica che ne fanno davvero una delle sue migliori interpretazioni. Il corriere scena dopo scena inizia a spiazzare il pubblico e si rivela una commedia disincantata sul tempo che passa e su un cineasta che fa i conti con il proprio mito, con autoironia e un pizzico di vetriolo. Gran film, scorretto e caustico. Uno dei migliori del grande Clint. Altro enorme successo di pubblico per Cooper. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Questo il meglio di Bradley Cooper, che come noto ha due progetti futuri di enorme interesse: prima di tutto è protagonista insieme a Cate Blanchett di Nightmare Alley, nuovo film diretto da Guillermo del Toro. Poi lui stesso tornerà dietro la macchina da presa per dirigere il biopic sul grande compositore Leonard Bernstein, di cui sarà anche attore principale. Insomma, se l’Oscar a Bradley non è ancora stato assegnato, potrebbe non dovr aspettare poi molto per averlo...