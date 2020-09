I miglior cinque film in streaming di Frances McDormand, grande protagonista del Leone d'Oro Nomadland

News Cinema

Abbiamo scelto cinque titoli in streaming dell'attrice premiata con due Oscar

La grande interpretazione regalataci in Nomadland è soltanto l’ultima della straordinaria carriera di Frances McDormand, una delle due-tre migliori attrici dei nostri tempi. Un talento capace di dare spessore, dignità e carisma inusitato a figure di donne comuni, vicine a noi, che si confrontano spesso con problemi e situazioni non lontani dai nostri. Due premi Oscar vinti come miglior attrice protagonista - il terzo è in arrivo proprio grazie a Nomadland? - e una filmografia che ha saputo svilupparsi con pienezza anche oltre le collaborazioni con suo marito e cognato, Joel e Ethan Coen. Vogliamo dunque celebrare la bravura incontestabile di Frances McDormand proponendovi cinque film in streaming che ne testimoniano anche la versatilità e l’impegno sociale e civile.



Cinque film in streaming della grande Frances McDormand

Blood Simple - Sangue facile

Mississippi Burning - Le radici dell'odio

Fargo

Quasi famosi

Tre manifesti a Ebbing, Missouri



Blood Simple - Sangue facile (1984)

L’esordio di Joel e Ethan Coen dietro la macchina da presa coincide con quello della McDormand, che regala al personaggio della protagonista Abby una fragilità e una gentilezza perfette per il essere il centro emotivo di un noir di culto. Blood Simple è già un film folgorante, diretto con una sicurezza degna dei grandi cineasti. Il modo in cui i Coen sfruttano luce e ombra in questo lungometraggio possiede la forza espressiva dei migliori prodotti di genere, ma il tocco è quello di chi vuole fare cinema personale ed esteticamente elevato. Un gioiello di cinema ancora oggi potentissimo. Disponibile su Chili.

Mississippi Burning - Le radici dell'odio (1988)

Uno dei film di denuncia più duri e importanti dei nostri tempi - tratto da una storia vera - vede France McDormand nel ruolo di una parrucchiera di provincia che ha sposato un membro del Ku Klux Klan perché è l’unica vita possibile per una ragazza di campagna. I suoi duetti con l’altra leggenda Gene Hackman sono da brividi, e non a caso arriva la nomination all’Oscar per entrambi, la prima per Frances. Mississippi Burning è un film che oggi probabilmente non potrebbe essere più realizzato, troppo vero e scorretto per non scandalizzare. Eppure ce ne vorrebbero di prodotti coraggiosi e radicali come questo...Disponibile su NOW TV.

Fargo (1996)

La follia artistica e il genio inventivo dei Coen confinato in un ambientazione gelida, innevata, perfetta per comprimere lo stile in un teorema visivo perfetto. Frances McDormand è il poliziotto Marge Gunderson, che si trova a dover affrontare il caos sanguinario degli eventi mentre sta per dare alla luce il suo primo bambino. Che altro scrivere su Fargo? È forse un’operazione cinematografica fin troppo riuscita per risultare anche “calda”. Ma decisamente questo non era lo scopo dei Coen. Oscar per la sceneggiatura originale e per la miglior attrice protagonista, primo per la McDormand. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, NOW TV.

Quasi famosi (2000)

La grande commedia di crescita del nostro millennio vede la McDormand madre del giovane protagonista, protettiva e autoritaria ma insieme anche comprensiva, amorevole. Un personaggio di supporto sviluppato a tutto tondo, che le regala la terza nomination all’Oscar in carriera, la seconda come non protagonista. Quasi famosi è il meglio del cinema di Cameron Crowe, un film denso di sentimenti e fluido come un’esperienza di vita. “Delle rockstar hanno rapito mio figlio…” è una delle più grandi battute della storia del cinema. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes.

Tre manifesti a Ebbing, Missouri (2017)

Tre Manifesti a Ebbing, Missouri: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Il ruolo probabilmente controverso della carriera della McDormand, quello di una madre che vuole trovare l’assassino di sua figlia e si scaglia contro tutto e tutti pur di tentare di placare la sua frustrazione. Una donna rabbiosa, schietta, umanissima. Secondo Oscar come protagonista per un’interpretazione in superficie carismatica e aggressiva, eppure in profondità sfaccettata e dolorosa. Tre manifesti a Ebbing, Missouri permette alla McDormand altri duetti con attori di talento sopraffino come Woody Harrelson, Sam Rockwell, Peter Dinklage e il migliore di tutti, John Hawkes. Film complesso ma ipnotico. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, RaiPlay.

Purtroppo non si trova in streaming in Italia Wonder Boys (2000) di Curtis Hanson, uno dei migliori film realizzati da Frances McDormand. Tratto dal romanzo di Michael Chabon, il film è interpretato (al meglio) anche da Michael Douglas, Robert Downey Jr., Tobey Maguire, Katie Holmes, Rip Torn. Se avrete l’occasione di scovarlo magari in TV o in DVD, non lasciatevelo scappare: vi scalderà mente e cuore.