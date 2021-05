I migiori film in streaming interpretati da Paul Bettany

News Cinema

L'attore che interpreta Vision nel MCU compie oggi 50 anni. Vi segnaliamo cinque titoli in streaming che hanno impreziosito la sua carriera.

Arriva oggi a compiere cinquant’anni l’attore britannico Paul Bettany, diventato una delle star più acclamate dal pubblico di tutto il mondo dopo aver assunto il ruolo di Vision nel Marvel Cinematic Universe. Eppure ridurre la carriera di Bettany ai soli successi delle produzioni della Disney/Marvel sarebbe estremamente riduttivo, in quanto l'attore ha dimostrato il suo talento e la propria versatilità in numerosi altri progetti, anche di grande valore artistico. I cinque film in streaming scelti per rendergli omaggio dimostrano proprio questo: si tratta infatti di titoli che svariano dal dramma all’avventura, dal film biografico alla fantascienza. Eccovi cinque il meglio della filmografia di un interprete che riesce a infondere eleganza e carisma in ogni personaggio che interpreta. Buona lettura.

I migliori film in streaming interpretati da Paul Bettany

Il destino di un cavaliere

A Beautiful Mind

Master and Commander: sfida ai confini del mare

Avengers: Infinity War

Uncle Frank

Il destino di un cavaliere (2001)

Un grande sceneggiatore come Brian Helgeland (L.A. Confidential, Mystic River) che si mette dietro la macchina da presa per una favola cavalleresca virata in chiave contemporanea. Un cast di attori affiatatissimo composto dal protagonista Heath Ledger e da comprimari di lusso come Bettany, Alan Tudyk, Shannyn Sossamon, Rufus Sewell, James Purefoy e Mark Addy. Insomma, Il destino di un cavaliere non poteva fallire. E a Bettany il ruolo più carismatico, quello del menestrello alla moda che introduce le sfide dell’eroe. E l’attore lascia il segno...Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

A Beautiful Mind (2001)

Il ruolo forse più drammatico e commovente della carriera di Bettany, quello dell’amico fedele e iconoclasta del protagonista Russell Crowe, il genio della matematica John Nash Jr. A Beautiful Mind è un film biografico con un’anima dolorosa e una messa in scena portentosa, merito di un Ron Howard ispirato e capace di rendere la bella sceneggiatura di Akiva Goldsman larger than life. Grande cast in cui spicca Jennifer Connelly, premiata con l’Oscar così come il film, la regia e l’adattamento. Cinema di sentimenti forti e immagini ancor più preziose. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video, NOW.

Master and Commander: sfida ai confini del mare (2003)

Senza mezzi termini il film più bello della carriera di Bettany, un’epopea di mare in cui l’attore insieme ancora una volta a Russell Crowe dipinge un’amicizia virile in maniera sopraffina, il tutto dentro un film d’avventura dalla forma filmica inarrivabile. Diretto da un Peter Weir al meglio delle sue infinite qualità, Master and Commander coniuga al massimo visione e storia, spettacolo e personaggi. Grande, grandissimo cinema. Candidato a dieci premi Oscar, vinse per la fotografia strepitosa di Russell Boyd. Ne avrebbe meritate molte altre di statuette...Disponibile su CHILI.

Avengers: Infinity War (2018)

Avengers: Infinity War: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Tra i vari cinecomic della Disney/Marvel in cui interpreta Vision abbiamo scelto la prima parte del dittico finale perché l’arco narrativo del personaggio è a nostro avviso il meglio definito. Avengers: Infinity War possiede come ovvio lo spettacolo mastodontico di questo tipo di produzioni, organizzato dai fratelli Russo con indubbia perizia. Il Thanos di Josh Brolin è poi un villain shakespeariano e ben delineato. Un pop-corn movie che è senza dubbio il migliore della saga degli Avengers. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Disney +.

Uncle Frank (2020)

Chiudiamo invece col piccolo e sentito film scritto e diretto da Alan Ball (American Beauty, Six Feet Under). Bettany è protagonista assoluto di un dramma familiare incentrato sull’impossibilità di essere se stessi quando oppressi da una famiglia dalle vedute ancora troppo ristrette. L’attore sfodera una prova efficacissima e sottile, perfetta per il personaggio. I duetti con la giovane Sophia Lillis sono affettuosi, e rendono Uncle Frank un melodramma con momenti di intensità provata. Da vedere, scalda il cuore. Disponibile su Amazon Prime Video.