I Metal Men diventatano un film di animazione dai registi di Aladdin e Hercules!

I veterani del Rinascimento Disney, John Musker e Ron Clements, dirigeranno per la Warner Animation e la DC un film animato sui Metal Men: nel loro curriculum pietre miliari come La sirenetta e Aladdin.

I Metal Men della DC Comics si preparano ad avere un film di animazione tutto per loro... e che film! La Warner Animation ha infatti messo in cantiere un progetto che coinvolge come registi del lavoro addirittura John Musker e Ron Clements, due leggende dell'animazione americana... ma dalle parti della concorrenza Disney!

Metal Men, il film animato diretto dalle leggende John Musker e Ron Clements