I Mercenari, Sylvester Stallone posta un video inedito dal set del terzo film: “Il selfie più grande del mondo!”

La nostalgia è canaglia per Sylvester Stallone, che ha condiviso su Instagram un video dal set de I Mercenari 3. Le immagini ci mostrano il cast praticamente al completo, quindi c'è anche Harrison Ford.

Bei tempi quelli della saga de I Mercenari. Lo sappiamo noi e lo sa Sylvester Stallone, che non a caso ha postato su Instagram un video nel quale scatta un mega selfie in cui sono presenti non soltanto i miglior action hero cinematografici di sempre, ma anche alcuni dei più talentuosi attori del secolo.

Il video è stato fatto sul set de I Mercenari 3, ultimo capitolo della saga, e vediamo benissimo, oltre a Sly, un allegro Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, un Mel Gibson barbuto, Antonio Banderas e altri componenti della banda di ragazzacci, fra cui un sorridente Harrison Ford. Quest'ultimo è apparso solo nel terzo capitolo della serie, quindi le immagini sono da considerarsi una rarità.

Al di là della nostalgia per una delle più fulgide reunion di tutti i tempi, non abbiamo potuto non notare che ciò che Stallone ha immortalato e quindi riproposto è un mega assembramento… e quanto ci mancano gli assembramenti! Accanto al video, che è del 2014, Sylvester Stallone ha scritto: "Una gang come nessun'altra, mi mancano questi ragazzi".

Come sappiamo, I Mercenari 3 ha deluso le aspettative. Vietato ai minori di 13 anni non accompagnati, è stato abbastanza massacrato dalla critica e ha incassato circa 206 milioni di dollari, quindi meno de I Mercenari 2 (312 milioni) e de I Mercenari (274 milioni).

