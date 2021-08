I mercenari 4, Sylvester Stallone lo suggerisce con una foto

News Cinema

Sylvester Stallone ha suggerito il prossimo Mercenari 4, postando su Instagram una foto che lascia poco spazio a dubbi... accompagnata da un messaggio ironico.

Se siete fan della saga dei Mercenari e aspettate I mercenari 4, il buon Sylvester Stallone via Instagram vi ha appena confermato l'esistenza del progetto, con una foto corredata da commento tanto ironico quanto inequivocabile: fino a qualche anno fa la saga sembrava sospesa, ora pare che gli ingranaggi si siano rimessi in moto. La foto postata da Sly è quella di un nuovo anello per Barney Ross, il suo personaggio a capo del cast all-star di veterani del cinema action, fiore all'occhiello di questi chiassoni film di genere. Stallone scrive: "Ho appena finito di progettare il nuovo anello per I mercenari 4. È un po' pesante, ma ti rafforza i muscoli delle dita." Leggi anche I Mercenari, Sylvester Stallone posta un video inedito dal set del terzo film: “Il selfie più grande del mondo!”