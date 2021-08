I Mercenari 4: Sylvester Stallone, Jason Statham e... Megan Fox pronti per il nuovo film!

News Cinema

Ormai è ufficiale: I Mercenari 4 ci sarà e unirà alle vecchie guardie Sylvester Stallone, Jason Statham e Randy Couture nuove leve come Megan Fox e 50 Cent. Sly non sarà regista.

Tutto è pronto per i I Mercenari 4, l'atteso nuovo film della saga creata e in parte diretta da Sylvester Stallone che riunisce i più sensazionali action-hero di tutti i tempi. A sette anni da I Mercenari 3, Lionsgate e Millennium Media hanno unito le forze, e parte del cast originale sta per tornare.

Accanto a Sylvester Stallone troveremo nel film: Jason Statham, Randy Couture e Dolph Lundgren. A questi si aggiungono interessanti volti nuovi: Megan Fox, Curtis 50 Cent Jackson e Tony Jaa. Al momento non trapelano dettagli sulla trama, ma sembra che il film abbia poco a che vedere con lo spin off dedicato al Lee Christmas di Statham su cui aveva scherzato Sly su Instagram. Ma non possiamo affermarlo con certezza. I signori della Lionsgate comunque dicono: "Siamo molto emozionati all'idea di collaborare con i nostri amici della Millennium Media per il prossimo film de I Mercenari. E’ davvero divertente riunire queste star per un film d'azione senza esclusione di colpi. Il nuovo film alzerà la posta in gioco e sarà l'avventura più straordinaria e cazzuta di tutte".

Questa invece la dichiarazione del Presidente di Millemmium Media: "I Mercenari sono tornati e non potremmo essere più emozionati di portare al cinema questo film pieno di star e di azione insieme alla Lionsgate, che è stata con noi fin dal debutto del franchise. Per mantenerlo vivo e divertente abbiamo aggiunto ai veterani nuove sensazionali star. Il divertimento puro è assicurato".

Il nuovo film della serie I Mercenari sarà diretto da Scott Waugh, già regista di Need for Speed e L'ultima discesa. La sceneggiatura è invece di Spenser Cohen, che ha chiesto aiuto a a Max Adams e a John Joseph Connolly, ma non a Stallone, che invece ha firmato il copione di tutti gli altri capitoli. Le riprese dovrebbero cominciare in autunno, il che significa che l'uscita in sala è prevista per il 2022.

I Mercenari, diretto da Sly, ha incassato 274 milioni di dollari. I Mercenari 2 portava invece la firma di Simon West e ha guadagnato 315 milioni. Uscito nel 2014, I Mercenari 3 si è portato a casa solamente 216 milioni. La regia era di Patrick Hughes.