I Mercenari 4, prima foto sul set con Stallone e Statham, mentre Sly corregge il copione anche a cena!

News Cinema

Sylvester Stallone e Jason Statham hanno postato una prima immagine dal set dei Mercenari 4, ma Sly si porta il lavoro anche a cena, mentre i familiari protestano e lui scherza.

Sylvester Stallone e Jason Statham hanno entrambi postato su Instagram una foto dal set dei Mercenari 4, le cui riprese sono finalmente partite, per la regia dello Scott Waugh di Need for Speed. Oltre ai due, il cast riproporrà nomi storici della saga come Dolph Lundgren e Randy Couture, ma aggiungerà alla combriccola di star pronte a menar le mani Andy Garcia, 50 Cent, Megan Fox e Tony Jaa. Se pensate però che Sly sia il solito divo che sta con le mani in mano mentre il set gli gira intorno, vi sbagliate.

Non dimentichiamo che fu Stallone stesso a dirigere il primo Mercenari nel 2010, salvo poi "limitarsi" alle sceneggiature e all'interpretazione, quando capì che la regia lo distraeva troppo dalle sequenze d'azione più delicate, facendogli peraltro sfiorare un infortunio molto grave sul set del primo capitolo. Da autore della saga di Rocky e coautore di Rambo, Sly non può fare a meno di dire la sua sulla sceneggiatura, ufficialmente firmata da Spenser Cohen, John Joseph Connolly e Max Adams, ma per mancanza di tempo, tra un ciak e l'altro dei Mercenari 4, sta ritoccando il copione anche a cena!

Almeno è quello che ci mostra in questo video divertente postato su Instagram da Londra, dove una voce fuori campo (una delle sue figlie?) gli fa notare che sarebbero al ristorante per mangiare, non per editare copioni. Risposta: "Ah sì? E io allora mi mangio le mie parole e tu ti mangi il pane". Leggi anche I Mercenari 4: Sylvester Stallone, Jason Statham e... Megan Fox pronti per il nuovo film!