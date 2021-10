I mercenari 4, per Sylvester Stallone è l'ultimo atto, il saluto sui social

News Cinema

Sylvester Stallone ha comunicato che I mercenari 4 è per lui l'ultimo film della saga, che lascia in mano a Jason Statham. Il messaggio, come al solito rivolto ai suoi fan, è su Instagram.

Con un simpatico e (nei limiti del suo personaggio) tenero video su Instagram, Sylvester Stallone ha comunicato ai fan che, con l'ultimo giorno di riprese a Londra per I mercenari 4, lascia la saga. Dopo dodici anni infatti Sly ha deciso di chiudere con quello che è stato il suo più grande successo dell'ultimo decennio, a cominciare da I mercenari (2010) che anche diresse, passando per I mercenari 2 (2012) e I mercenari 3 (2014), diretti rispettivamente da Simon West e Patrick Hughes. Rimpatriate di star action anni Ottanta, accompagnate da nuove stelle contemporanee del genere, i film della saga sono un appuntamento fisso per gli amanti di un certo cinema di cui Stallone si è sempre fatto alfiere. E sembra confermarlo proprio nel video d'addio, dicendo... Leggi anche I Mercenari 4: da Sylvester Stallone nuove foto e un video molto cool dal set del film

È tempo di andare oltre. Mi sto godendo l'ultimo giorno, ma è sempre una cosa dolceamara. Sono pronto a passare il testimone a Jason [Statham], nelle sue capaci mani. La cosa più bella è poter dare al pubblico film e intrattenimento, con magari un piccolo messaggio, perché io cerco sempre di mettere, nei miei film di successo, un tocco di umanità. L'azione conta relativamente, l'azione ce l'hai davanti, si spiega da sé. Ma si tratta di porsi col pubblico in un modo in cui si possa identificare con la missione dei personaggi e con loro.

Nel futuro di Sylvester Stallone, che peraltro ha doppiato il personaggio di King Shark in The Suicide Squad - Missione suicida, c'è Samaritan, un film attualmente in post-produzione dedicato a un supereroe in disarmo, e un altro action futuristico distopico chiamato Little America. I mercenari 4, diretto da Scott Waugh, sarà invece nelle nostre sale nel corso del 2022.