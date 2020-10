I'm Your Woman: Rachel Brosnahan mamma in fuga nel tesissimo trailer del film

News Cinema

Rachel Brosnahan, che tutti conosciamo come la protagonista della deliziosa serie tv La fantastica Signora Maisel è la protagonista di un film che arriverà nelle sale USA il 1 dicembre per poi approdare su Amazon Prime Video. Intitolato I'm Your Woman, vede protagonista una deliziosa mogliettina e neo mamma sposata con un ladro. Quando un colpaccio del furfante non va come dovrebbe, perché l’uomo tradisce i suoi complici, la donna è costretta a darsi alla fuga. Il problema è che, abituata com'è a farsi accudire dalle altre persone, non ha lo spirito giusto per andarsene e nascondersi.

L'ambientazione di I'm Your Woman, che è chiaramente un thriller, sono gli anni '70, mentre la regia è di Julia Hart, che nel 2018 ha diretto il film con Gugu Mbatha-Raw Fast Color. Nel cast del thriller ci sono anche Arinzé Kene, Marsha Stephanie Blake, Bill Heck e Frankie Faison, e oggi è arrivato il trailer. Eccolo qui: