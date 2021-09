I'm Your Man: in anteprima il poster italiano della commedia su un ideale partner... robot!

News Cinema

I'm Your Man, al cinema dal 14 ottobre distribuito da Koch Media. è una commedia tedesca su una donna che si presta a un esperimento: la convivenza con un androide progettato per adattarsi al 100% al carattere di chi ha accanto...

I'm Your Man, di cui vi presentiamo in anteprima il poster ufficiale italiano, è il titolo di una commedia tedesca con una spolverata di fantascienza, in arrivo nelle nostre sale il 14 ottobre, distribuita da Koch Media. L'ironico e poetico film di Maria Schrader racconta di Alma (interpretata da Maren Eggert), una ricercatrice del Pergamon Museum, alla disperata cerca di fondi per il suo lavoro. Proprio a questo scopo accetta di partecipare a un esperimento: passare tre settimane in compagnia di Tom (Dan Stevens), un androide specificamente pensato per adattarsi al 100% alla personalità di chi lo circonda. La sorpresa è che Tom funziona, facendosi in quattro per garantire la felicità di Alma, che crede di aver davvero trovato la sua anima gemella... ma la fine dell'esperimento si avvicina...

I'm Your Man, ispirato liberamente a un racconto di Emma Braslavsky, arriva in Italia forte dell'Orso d'Argento vinto da Maren Eggert come migliore protagonista. Attrice sin dagli Ottanta, Maria Schrader si è cimentata con la regia più di una volta: di suo in Italia è arrivato Liebesleben nel 2007.





Il poster italiano e la trama ufficiale di I'M Your Man, al cinema dal 14 ottobre

I'm Your Man è ambientato nel prossimo futuro a Berlino. Alma (Maren Eggert) è una scienziata che lavora al Pergamon Museum. La donna si lascia persuadere a partecipare ad uno straordinario studio per raccogliere fondi di ricerca per il suo lavoro. La richiesta è che Alma viva con il robot umanoide Tom per tre settimane. Con la sua intelligenza artificiale, Tom è realizzato e programmato apposta per adattarsi al suo carattere e alle sue esigenze. Alma scopre così che Tom è il compagno di vita perfetto.