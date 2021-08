I'm Your Man: Dan Stevens affascinante robot nel trailer della commedia romantica

News Cinema

Dopo aver ammirato Dan Stevens in Downton Abbey, lo ritroviamo, affascinante come sempre, nel trailer di I'm Your Man, bizzarra commedia romantica tedesca, in cui interpreta un robot umanoide.

Non sappiamo ancora quando uscirà da noi il film romantico tedesco I'm Your Man, di cui vi mostriamo il trailer, ma di certo lo vedremo, visto che è stato acquistato da Koch Media. E non vediamo l'ora, dato che a interpretarlo è Dan Stevens, poliedrico e amatissimo attore, capace di passare dai registri più drammatici a quelli comici e ironici, come ha dimostrato in Downton Abbey e in Eurovision Song Contest - La storia dei Fire Saga. In più, è uno di quegli attori dotati di una grazia e di un sex appeal estremamente naturali e, come vedete nel trailer del film di Maria Schrader, la regista di Unorthodox, è anche in grado di recitare in un'altra lingua.

Ed è proprio lui a presentarci il trailer, in tedesco e in inglese. In I'm Your Man, presentato con successo ai festival di Toronto e Berlino, Stevens interpreta un robot (molto) umanoide, e questa è la trama:

Per poter ottenere finanziamenti per la sua ricerca, Alma (Maren Eggert) viene convinta a partecipare a uno studio straordinario. Per tre settimane, deve vivere con Tom (Dan Stevens), un robot umanoide progettato per essere il suo partner perfetto, creato su misura del suo carattere e dei suoi bisogni. I'm Your Man è una gioiosa storia romantica sulle relazioni, l'amore e cosa significa essere umani al giorno d'oggi.