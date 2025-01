I Love Japan: Adler annuncia un progetto dedicato al cinema giapponese che parte con un teen drama in sala a febbraio

News Cinema

Adler Entertainment è felice di lanciare, in collaborazione con Dynit, I Love Japan, un'etichetta che raggruppa film giapponesi di notevole pregio e mai arrivati nel nostro paese. Si comincia con il dramma adolescenziale Let Me Eat Your Pancreas, in sala il 3, 4 e 5 febbraio.

Per la gioia degli appassionati del cinema giapponese, Adler Entertainment, in collaborazione con Dynit, è lieta di annunciare la nascita di I Love Japan, un'etichetta che riunirà film live action e d'animazione provenienti dal Giappone e ancora inediti nel nostro paese: opere che sono state apprezzate dal pubblico giapponese e che hanno trionfato al boxoffice.

I Love Japan parte il 3 febbraio con una trilogia che parla di passione, di amicizia e di altri importanti sentimenti. Il primo film, che sarà nei cinema il 3,4 e 5 febbraio, è Let Me Eat Your Pancreas. Seguirà Your Eyes Tell (3, 4 e 5 marzo) e poi sarà la volta di April Come She Will (7, 8 e 9 aprile).

Let Me Eat Your Pancreas: cosa bisogna sapere del primo film di I Love Japan

Let Me Eat Your Pancreas è un teen drama diretto da Sho Tsukikawa ed è ispirato a una pluri-premiata light novel di Yoru Sumino che ha stregato milioni di lettori in tutto il mondo. Struggente storia d'amore e di amicizia, il film ha ottenuto un notevole successo in patria ed è stato candidato a premi importanti. Esiste anche un manga omonimo, intitolato Voglio Mangiare Il Tuo Pancreas, che ha registrato un altissimo gradimento. I protagonisti di Let Me Eat Your Pancreas sono le star in ascesa Minami Hamabe e Takumi Kitamura, affiancate dal celebre attore e doppiatore Shun Oguri. Passando alla trama del film, ecco la sinossi ufficiale:

Uno studente delle superiori ritrova per caso il diario di una sua compagna di classe, Sakura Yamauchi. Ma quel diario custodisce un segreto, Sakura soffre di una gravissima malattia pancreatica. I suoi giorni sono contati, ma la ragazza ha deciso di affrontare la tragedia con leggerezza e allegria, e il suo compagno, custode del segreto, decide così di trascorrere sempre più tempo con lei… Nonostante i due abbiano personalità agli antipodi, quel tremendo segreto li avvicinerà sempre più.

Di Let Me Eat Your Pancreas abbiamo il trailer, che vi facciamo prontamente vedere.