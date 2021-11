I Live Alone: il trailer di un horror fuori di testa con la protagonista di The Nun

News Cinema

La protagonista di The Nun, Bonnie Aarons, è una serial killer nel trailer delirante dell'horror I Live Alone.

Sinceramente non sapremmo dire se Bonnie Aarons ci fa più paura sotto il trucco demoniaco di The Nun o come appare in questo I Live Alone, un horror che al solo giudicare dal trailer appare a dir poco delirante, quasi un richiamo ai bei vecchi tempi dell'exploitation. Ma andiamo a vedere in dettaglio di cosa tratta questo film, diretto dalla regista indipendente canadese Krsy Fox.

I Live Alone: la trama dell'horror

Aarons interpreta la paranoica e solitaria zia Len, una donna che ha scelto di vivere in solitudine per oltre 40 anni a causa delle sue folli allucinazioni. Quando Parker, la nipote sedicenne che non vede da tempo (Nyaling Marenah) va a vivere con lei, zia Len è costretta a uscire dalla sua comfort zone. Parker si rende rapidamente conto che c'è qualcosa di molto strano in sua zia: mentre lei blatera sui pericoli della gente che vive nel mondo esterno, i loro vicini iniziano a scomparire e si sentono delle urla che provengono dalla cantina. Non ci vuole molto perché la ragazza confessi al suo boyfriend (Radek Lord) che crede che la zia Len sia una serial killer. Le cose si intensificano da lì in poi fino a un colpo di scena che vi lascerà sotto shock e profondamente terrorizzati.

Non sappiamo a voi, ma a noi è venuta proprio voglia di vedere questo I Live Alone, che in America uscirà on demand il 21 dicembre. Per chi ama il caro vecchio horror di una volta, dove gli effetti speciali sono pratici e meccanici, di trucco e non digitali, è un appuntamento da non perdere.