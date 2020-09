I liceali esplodono come palloncini nel trailer di Spontaneous con Katherine Langford e Charlie Plummer

News Cinema

La protagonista di Tredici e Cursed nel trailer della divertente horror comedy Spontaneous, col Charlie Plummer di Tutti i soldi del mondo.

Ricorderete sicuramente Katherine Langford come protagonista di Tuo, Simon, e delle serie Tredici e Cursed. Ora ritroviamo la brava giovane attrice, apparsa anche in Cena con delitto - Knives Out, in una divertente horror teen comedy intitolata Spontaneous e tratta dal romanzo omonimo del 2016 di Aaron Starmer. Del film prodotto dalla Paramount, sceneggiato e diretto da Brian Duffield, è appena uscito il trailer, dove troviamo Langford al fianco di Charlie Plummer.

In un liceo si diffonde una bizzarra e incomprensibile epidemia: in ordine casuale, gli studenti esplodono. Come palloncini. Mara (Langford) e Dylan (Plummer) cercano di sopravvivere in un mondo in cui ogni momento potrebbe essere l'ultimo per loro. Mentre si innamorano, scoprono che anche se non c'è certezza del domani, possono finalmente vivere nel presente.

Nel cast ci sono anche Yvonne Orji, Hayley Law, Rob Huebel e Piper Perabo. In America il film uscirà al cinema il 2 ottobre e dopo solo 4 giorni verrà reso disponibile in digitale. Chissà se arriverà anche da noi.