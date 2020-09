I Leoni di paglia, Nicolas Cage, gli spettatori della mostra e le mascherine

News Cinema

Il distanziamento, che sarebbe bello rimanesse per sempre, in sala è per fortuna obbligato, ma ci sono sempre i furbetti della mascherina: dovrebbero essere portati al Wicker Lion che campeggia nell'area giardino della Mostra

Tra le cose nuove del Festival di Venezia di quest'anno, oltre a mascherine, gel igienizzante e distanziamento (quest'ultimo mi piacerebbe vederlo confermato anche nel mondo post-Covid, se mai arriverà, perché così non devo tenere la borsetta e il soprabito ad occupare i posti a fianco del mio per evitare invadenti, maleodoranti e sgraditi vicini come facevo in passato), c'è un grande leone di paglia che è stato piazzato nell'area giardini di lato al Casinò.

Ok, non è di paglia, è di legno. Legno proveniente dagli alberi di una località che si chiama b, e il leone è stato realizzato da un artista che si chiama Marco Martalar.

Paglia o legno, rimane il fatto che non appena l'ho visto, arrivata al Lido, ho pensato a The Wicker Man.

E, siccome ero a Venezia, appunto, non tanto al The Wicker Man quello originale, ma al remake visto proprio alla Mostra del cinema anni fa: il The Wicker Man diretto da Neil LaBute e con protagonista Nicolas Cage.

Quello in cui Nicolas Cage gridava come un pazzo "Not the bees!", non le api, diventando all'istante un meme dell'internet, in questa scena qui:





Ecco.

Per tornare alle cose nuove di quest'anno, a me piacerebbe pensare che quel Wicker Lion sia un memento rivolto ai frequentatori delle sale del festival. Mi piacerebbe che al suo fianco ci fosse un cartello che dice: "se non portate le mascherine, vi toccheranno le api."

Mi piacerebbe che le api toccassero a quel cronista italiano che stamattina, prima dell'inizio di un film, se la abbassava di continuo, la mascherina. La tirava su quando le maschere lo redarguivano, e poi la riabbassava.

Mi piacerebbe che le api toccassero alla giornalista anglofona che, nel corso della conferenza stampa di The Duke, ha fatto una domanda a Jim Broadbent sul Covid e sul cinema ai tempi del Covid senza mettere la mascherina davanti alla bocca e al naso.

A tutti quelli che fanno gli spavaldi o gli spiritosi o gli incoscienti così, tanto per fare.

Oddio, forse sono stata troppo cattiva.

Le api è davvero troppo.

Però una visione ripetuta e in loop, per ventiquattr'ore, di The Wicker Man di Neil LaBute, in sala Pasinetti, con mascherina addosso e mani legate a impedire di toglierla, quella sì.

O sono meno peggio le api?