I Kill Giants: il trailer del fantasy tratto dalla graphic novel

I Kill Giants è l'adattamento cinematografico dell'omonima graphic novel di Joe Kelly e J.M. Ken Niimura pubblicata dalla Image Comics nel 2008 e segna l'esordio nella regia di Anders Walters, che ha vinto l'Oscar nel 2018 per il cortometraggio Helium. Prodotto da Chris Columbus e presentato al Festival di Toronto edizione 2017, dove ha avuto un discreto successo, il film ha come protagonista Madison Wolfe (nella parte di Barbara), che nella prima stagione di True Detective interpretava la figlia del personaggio di Woody Harrelson e che ricordiamo in The Conjuring 2. La affiancano Zoe Saldana nel ruolo di una psicologa scolastica e Sydney Wade nei panni dell'amica del cuore di Barbara. Le vediamo tutte e tre nel primo trailer del film, che arriverà nelle sale americane il prossimo 23 marzo.

I Kill Giants racconta la storia di Barbara Thorson, una ragazzina che frequenta la quinta elementare, ama il fantasy e non ha molti amici. Quello che nessuno sa di lei è che il suo compito su questa terra è di ammazzare perfidi giganti portatori di infelicità con un'arma d’eccezione: il martello incantato Coveleski. Purtroppo nessuno le crede, in particolare la psicologa della scuola, che è convinta che Barbara si rifugi nell'immaginazione per sfuggire a una realtà familiare troppo dura.